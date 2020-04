Los que están en la primera línea de batalla: el SAME

Médicos, enfermeros y paramédicos del SAME La Plata, bastión en la lucha contra el covid / Demian Alday

En el fondo hay dos ambulancias que recién llegaron. Las están desinfectando. Trabajan tres personas. El médico y enfermero que llegaron en ellas se retiran parte de sus prendas en un sector apartado. El resto está en la oficina preparándose para una nueva aventura. Los teléfonos suenan a cada rato y los celulares explotan. Llega gente y se va. Suben tubos de oxígeno y recargan las ambulancias con insumos. No son días fáciles para los trabajadores del SAME, la primera línea de salud que combate contra la pandemia del coronavirus.

Son un centenar de trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeros y paramédicos los que asisten a platenses en sus hogares, en la vía pública y en cada operativo a lo largo y ancho de la ciudad. Ellos, junto a los telefonistas del 107 son nuestro héroes anónimos de la semana porque que se exponen y arriesgan. Y no siempre salen en las portadas de los diarios ni se llevan los flashes a la hora del reconocimiento.

La cara visible del grupo es Enrique Rifourcat, secretario de salud de la Municipalidad de La Plata. Desde hace un par de meses a esta parte su dedicación para detener el avance del coronavirus es marcada y por eso es más fácil enconarlo en el SAME que en otra dependencia.

“Creo que nunca se hubiese podido estar preparado para enfrenarlo. Lo es a nivel mundial. Rompió muchos sistemas sanitarios en países más organizados que el nuestro”, comenzó el funcionario su charla con este medio y destacó que Argentina tuvo y tiene a su favor el tiempo respecto a los europeos y asiáticos.

Rifourcat contó que con los primeros brotes del virus empezaron a ver cómo prepararse. Y que lo inicial fue buscar locaciones para hospitales de campaña. “Nos decidimos por la República de los Niños y luego el Polideportivo de Los Hornos. Y empezamos a equiparnos, junto con la preparación. Tratamos de copiar algunas cosas realizadas en diferentes países”.

Entre las medidas que se tomaron basándose en situaciones vividas en otros países está la prueba del olfato, uno de los síntomas más comunes de los positivos de COVID-19. También el uso de los protectores faciales, algo que la OMS no siempre alentó a usarlos.

En la República de los Niños ya está listo el hospital con más de 200 camas, sólo para mujeres y niños que sean positivos. Los hombres estarán en Los Hornos.

EL SAME EN ACCIÓN

Leonardo Bustos Vera es paramédico y pertenece a la Dirección de Logística. Luce ropa verde y gris. Recién termina de tomarse un café. Lleva algunas horas trabajando pero ni así detiene su marcha. “Nuestras vidas cambiaron con la pandemia. Empezamos muy temprano, 7 u 8 de la mañana y terminamos muy tarde”, destacó.

No son días sencillos. Hay mucho trabajo, estrés y nerviosismo. “Tenemos que tener mucho cuidado en lo personal y en lo que tiene que ver con la atención médica. Se hace más difícil y no se compara en nada con lo que ocurría tiempo atrás”, continuó.

“No sólo trabajamos yendo a los domicilios de las personas que lo soliciten; también estamos en varios operativos. Cada salida es totalmente distinta a la otra. Se van tomando los recaudos que varían respecto a si el paciente presenta síntomas de coronavirus o no. Al menos lo que le manifiesta al operador cuando realiza la llamada al 107”, siguió con su relato en uno de los centros de operación del SAME en el barrio platense de La Loma.

Entre las llamadas más insólitas de los últimos días hubo una que no se olvida: una señora hizo llamar a un vecino para avisar que tenía fiebre y diarrea. En el mensaje que nos dejó el operador se alertaba que su marido estaba internado en el San Martín porque era un paciente sospechoso de COVID-19. “Cuando llegamos nos pidió que le fuéramos a comprar una garrafa y que le acercásemos comida. Fue gracioso, pero te da bronca porque ponés a pensar que estás moviendo una camioneta con personal médico muy costoso para esas cosas”.

Néstor Carril es médico del SAME, igual que su esposa, que trabaja en otra área. Lleva años en la profesión y un tiempo dedicado a la coordinación de los equipos de trabajo. “Primero hacemos un chequeo de cabina desde la base de operaciones. Luego nos pasan la dirección con la patología del paciente. Vamos con el ‘grupo COVID’ en ambulancias especialmente preparadas. Si el cuadro lo representa y es totalmente sospechoso, lo trasladamos a un centro médico. Nosotros no realizamos hisopados”, presentó su función el doctor, uno de los 25 que trabaja en el SAME local y detalla que para llevarlos a un hospital tienen que tener fiebre elevada, dolor de garganta y pérdida del olfato.

¿Qué tienen las ambulancias? Todo el material de trauma y el aislamiento especial de la cabina con la parte trasera, para evitar el contacto del profesional con las micro partículas que podría expulsar el paciente.

“La línea (107) está prácticamente desbordada. Se triplicaron los llamados y la mayoría está relacionado a síntomas de coronavirus. Por suerte ahora las temperaturas nos están acompañando, pero casi todos los que llaman están y tuvieron fiebre reciente”, describió la situación diaria del área de salud platense.

LA ANGUSTIA DE VOLVER A CASA

“En lo personal no tengo miedo. pero sí tomo muchos recaudos y trato de cuidarme. Creo que si pienso mucho y tengo miedo es probable que me equivoque. Trato de poner la mente en concentrarme en lo que tengo que hacer”, sintetizó Bustos Vera.

“Con la cuarentena logramos planchar el brote, pero la sensación es de una tensa calma”

El Dr. Carril confesó que el coronavirus cambió su vida y la de su familia. “Mi esposa también en médica y los dos estamos en el primer frente. Es muy difícil estar con nuestros hijos”.

“Ninguno de nosotros queremos volver a nuestras casas porque no queremos contagiar a nuestro seres queridos. Es muy difícil. En mi casa tengo un hijo de 7 años que quiere abrazarme y lo tengo que retar. Por eso valoro el esfuerzo de toda esta gente que le pone el pecho e incluso algunas veces con cierta desprotección. Este fue uno de los puntos que más me duele de la pandemia y que no podemos permitir que suceda”, cerró Rifourcat, resumiendo en sentir de todo el personal de Salud.