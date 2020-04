Tras las numerosas quejas retoman la vacunación antigripal en la Ciudad

Tras las numerosas complicaciones, quejas y agotarse los stocks de vacunas antigripales la semana pasada, hoy se retomarán los operativos oficiales de la Municipalidad y en el Hospital Elina de la Serna (que depende de la provincia de Buenos Aires). A su vez, en las farmacias platenses también volverán a vacunar, pero aclararon en el colegio que reúne a los profesionales platenses que en los locales hay pocas dosis para afiliados de PAMI, prácticamente ninguna de IOMA y nada para particulares.

La Municipalidad de La Plata informó que la nueva etapa del operativo de vacunación comenzará con modificaciones: horario de invierno (desde las 13) y con entrega de 100 números por día.

“Tras recibir 5 mil vacunas a través de la Región Sanitaria XI, la secretaría de Salud local informó que desde este lunes (por hoy) la campaña antigripal continuará con un nuevo esquema y horario en el Centro Cultural Islas Malvinas (de 19 y 51) para todos aquellos vecinos que integren los diversos grupos de riesgo”, se informó y precisó que “con el objetivo de proteger al sector más vulnerable, la aplicación de la vacuna será exclusivamente para adultos mayores de 65 años, menores de 65 con enfermedades de riesgo, y personas con movilidad reducida”.

Las autoridades sanitarias del municipio explicaron que “ante la gran demanda que se ha presentado, y con el objetivo de darle prioridad a quienes más lo necesitan, todos los puntos fijos que estableció la Municipalidad aplicarán la vacuna sólo a quienes integren los diversos grupos de riesgo”.

En este contexto, la Comuna dispuso un diagrama de vacunación por el último número del DNI. Así, los lunes se vacunará a aquellos vecinos con documentos de identidad finalizados en 0 y 1; los martes en 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

Desde la Municipalidad también recomendaron que “aquellas personas con cobertura médica deben consultar con su prestador por la debida aplicación de la vacuna antigripal”.

En tanto, en el Hospital Elina de la Serna, uno de los principales centros de vacunación de la Ciudad, hoy se retomará el operativo antigripal, según fuentes del ministerio de salud de la Provincia.

Informaron que los turnos para vacunarse son presenciales por orden de llegada. “Para la aplicación de la vacuna se convoca a la población por día de la semana y terminación del DNI. Esta medida no solo busca mejorar la atención, sino también evitar grandes filas y aglomeraciones”, aclararon.

El cronograma es el siguiente: lunes, terminación de DNI en 0 y 1; martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7; viernes, 8 y 9. El horario del vacunatorio de 8 a 17.

En tanto, aclararon que el acceso por la puerta 2 es para vacunación adultos (trabajadores de la salud, embarazadas, puérperas -hasta 10 días después del parto-), personas mayores de 65 años (con DNI); pacientes entre 15 y 64 años con patologías o situaciones especiales (con orden médica). En tanto, el acceso por la puerta 3 es para vacunación de niños: de 6 a 24 meses (con DNI), pacientes entre 2 y 15 años, con patologías o situaciones especiales (orden médica).

También explicaron en el Hospital céntrico que “la disponibilidad de vacunas está sujeta al stock semanal que se recibe. El personal es reducido debido al aislamiento social. Sse toma la temperatura corporal a toda persona que ingrese al establecimiento, limitando el acceso a aquellos cuya temperatura supere los 37.8°”.

EN LAS FARMACIAS

Por su parte, fuentes del colegio de Farmacéuticos de La Plata informaron que “de PAMI recibimos en cada farmacia entre 10 y 20 vacunas de refuerzo de la primer entrega y esta asignada a cada farmacia que vacuna por esta obra social la segunda tanda, aunque no se sabe el día de entrega. En tanto, IOMA envío sólo 10 vacunas por farmacia (no a todas) y no se espera ni está anunciada una segunda tanda”. También aclararon que “para particulares no hay stock en ninguna farmacia”, pero se “espera una pequeña entrega sin fecha cierta”.

Autoridades de la entidad profesional remarcaron que “hoy la gente deambula y es muy difícil para el farmacéutico cumplir como agente de salud a esta demanda”.

También aclararon que “IOMA dispuso un servicio a domicilio que la gente no entiende y consulta constantemente a las farmacias” y en el caso de PAMI “con el cronograma que armó la obra social nacional los pacientes con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 que no se pudieron vacunar, ahora tienen que esperar a que termine el calendario original el 28 de abril para volver a intentar vacunarse”. Agregaron que “en este contexto la atención de los pacientes en las farmacias es muy difícil y angustiante porque no podemos dar respuestas”.