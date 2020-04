“Cuando llegue el momento de regresar al país, será a Estudiantes”

Santiago Ascacíbar contó ayer que en “Alemania se tomaron varias prevenciones y con el paso de los días fueron informando que el coronavirus mermó de a poco”, al punto que en su equipo, el Hertha Berlín ya volvieron “a entrenar en grupos pequeños”.

“Acá en Alemania se tomaron varias prevenciones, las semanas fueron pasando y se informó que el virus fue mermando un poco. Ahora ya se están tomando otras medidas. Se puede salir a comprar de a dos y ya comenzamos a entrenar con el plantel completo, pero separados entre los arqueros y tres grupos de ocho jugadores. Tratamos de mantener distancia y no compartimos el mismo vestuario. No nos bañamos en el club. Terminamos y nos vamos a nuestras casas”, explicó el volante.

Ascacíbar se encuentra desde hace tres años en el fútbol alemán, al que llegó para tener una primera temporada muy buena en el Stuttgart, pero en la segunda le tocó sufrir el descenso y tras jugar la mitad de ella, Hertha Berlín lo contrató a principios del corriente año.

“Me fui con un sabor amargo de Stuttgart, pero por suerte llegué a un club importante. Todo pasa por algo y lo veo como una forma de seguir creciendo. A mi me vino a buscar el técnico (Klinsmann), que entrenaba el equipo en ese momento, pero a los pocos días se fue y nos tomó a todos de sorpresa porque llegó a la institución con un proyecto muy importante”, comentó el Ruso.

“Mi idea es seguir jugando en Europa porque me costó mucho llegar, y lo dije cuando hace poco tuve un sondeo desde Boca. Por ahora no tengo pensado volver a Argentina. Pero cuando sea el momento de regresar, será a Estudiantes porque es el club que amo y que me vio crecer”, expresó.

Ascacíbar jugó medio centenar de partidos en el Pincha y uno de sus máximos referentes es Mascherano, al punto de que, por características, es el que más se le parece para sucederlo en la selección nacional, y manifestó que su alegría por verlo ahora vistiendo la camiseta albirroja es mayúscula.

“Verlo en Estudiantes me da mucho orgullo. No podía creerlo cuando se decía que iba a llegar al club. Por eso siempre les pregunto a mis ex compañeros cómo es y cómo se entrena. Son detalles que me hubiese gustado ver de cerca porque es un futbolista de mucha jerarquía. También me puso feliz la vuelta de Marcos Rojo, porque nació en el club”, concluyó.