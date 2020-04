¡Qué casualidad! Un asteroide con forma de mascarilla pasará cerca de la Tierra

El Observatorio de Arecibo de Puerto Rico captó al asteroide 1998 OR2 cuya trayectoria le acercará la próxima semana a la Tierra, sin riesgo de impacto. Y lo más curioso es que en tiempos de pandemia ¡se parece a una mascarilla!.

El 1998 OR2, de al menos 1,5 kilómetros de diámetro y que vuela a una velocidad de 8,69 km por segundo, pasará junto a nuestro planeta a una distancia de 6,28 millones de kilómetros este miércoles 29 de abril.

“El asteroide tiene cero posibilidades de golpear la Tierra cuando sobrevuele ésta”, aseguró un físico chino a la agencia de noticias "Xinhua". Una imagen del asteroide permite vislumbrar su forma redondeada. Sin embargo el reflejo de la luz del sol en su órbita hace que su aspecto se asemeje al de una mascarilla.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg