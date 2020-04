Se lanzó de manera online el nuevo documental ambientalista de Michael Moore

Planet of the Humans, el nuevo documental de Michael Moore, fue lanzado de manera online y ya se encuentra disponible para verlo de forma gratuita.

Michael Moore y Jeff Gibbs, productor ejecutivo y director respectivamente del material, eligieron esta fecha para coincidir con el 50 aniversario del Día de la Tierra (22 de abril); la producción fue estrenada originalmente en agosto en el Traverse City Film Festival y se lanzaría dentro de algunos meses, pero los realizadores se dieron cuenta de la importancia de que viera la luz en esta cuarentena.

Planet of the Humans analiza cómo el movimiento ambientalista perdió la batalla a causa de acciones bien intencionadas pero erradas, como la creencia de que los molinos de viento y los paneles solares eran la solución para salvar al mundo.

En el nuevo documental de Moore aparecen varias personalidades y representantes de organizaciones como Al Gore, Michael Bloomberg, Arnold Schwarzenegger y Elon Musk. A lo largo del documental escuchamos música de Radiohead, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Blank & Jones, If These Trees Could Talk, Valentina Lisitsa, Culprit 1, Patrick O’hearn, The Torquays y Nigel Stanford, entre otros.