Vacuna antigripal: demoras en el servicio domiciliario de IOMA y tremenda cola en Plaza Malvinas

Siguen los reclamos de los platenses sobre los inconvenientes para darse la vacuna contra la gripe. A las dificultades en el vacunatorio de Plaza Malvinas, donde hoy se registraba una larga cola de adultos mayores a la espera de un turno para poder recibir su dosis, se suma las prolongadas esperas de los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) que necesitan hacer uso del servicio de vacunación domiciliaria, el cual puede demorar hasta diez días, según denunciaron.

Paula, jubilada de 72 años y afiliada al IOMA, relató que "hace diez días me anoté por la página web para que vengan a mi casa a aplicarme la vacuna, pero hasta el momento no han venido ni llamado".

La mujer aseguró que "como dice en la página de internet, intenté por medio de las distintas delegaciones del IOMA, pero todas informan que debo hacerlo vía internet, así que intenté hacerlo nuevamente por la página web de IOMA, pero no me permite hacerlo, me responde con un mensaje automático: Ud. ya está registrado para la vacunación'".

La vecina lamentó que "así las cosas, ya han pasado diez días y sigo sin la vacuna a pesar del anuncia de la vacunación a domicilio, a pesar de ser una adulta mayor dentro de un grupo de riesgo".

Un caso similar es el que padece Daniel Saino, del barrio Villa Argüello de Berisso. El afiliado contó que "IOMA está dando la vacuna a domicilio. En mi caso particular soy inmunodeprimido, solicité el servicio. Me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo, pero ya pasó una semana".

"Llené la planilla en la aplicación. Puse mi problema de salud. Además, tengo problema del corazón. No pasó nada. Quiero llenar la ficha de nuevo pero no se comunicaron conmigo. Y a la calle no puedo salir", manifestó.

Mónica, jubilada platense, contó que "mi esposo, Horacio Borlando, quien padecer cáncer y no puede salir de casa porque está inmunodeprimido, se anotó para obtener la vacuna domiciliaria de IOMA y quedaron en que lo iban a llamar, pero hasta el momento no pasó nadie y necesitamos que el pueda obtener la dosis".

Por otro lado, adultos mayores aseguraron que el vacunatorio de Plaza Malvinas era otra vez epicentro de una larga cola por parte de abuelos que procuraban obtener un turno para aplicarse la vacuna antigripal. "Fui a las 8 y dos horas después todavía sigo acá", contó Sofía.

En tanto, Silvia Diego, expresó que "los vacunatorios se manejan como quieren, el que está en Plaza Islas Malvinas entregará turnos recién a partir de las las 12 y sólo van a dar 100 números".

Cabe destacar que, como se viene informando, las dosis comenzarán a aplicarse a partir de las 13 hs.

Como se sabe, los vecinos del casco urbano que integren el grupo de riesgo tienen a disposición un punto fijo de vacunación antigripal ubicado en el Centro Cultural Islas Malvinas, el cuál reemplaza al vacunatorio central de calle 55 como así también al Consejo de la Tercera Edad, en calle 14.

De esta manera, el puesto que está ubicado en el espacio cultural de Av. 19 y 51, funciona según el cronograma basado en la terminación del DNI; en tanto que se entregará un número por orden de llegada a cada vecino.

La Municipalidad de La Plata informó que –con el objetivo de proteger al sector más vulnerable- la aplicación de la vacuna es exclusivamente para los mayores de 65 años y quienes integren los grupos de riesgo.

Se agregó que "esta modificación tiene como objetivo brindarle a los vecinos un lugar más espacioso, donde se pueda respetar las medidas sanitarias recomendadas en el marco de la emergencia, sin tener que hacer largas filas en la vía pública y evitar que sufran el frío".

La Comuna dispuso un diagrama especial de vacunación por el último número del DNI.

En última instancia, se concluyó: "Debido al contexto sanitario por el virus COVID-19 y acorde a las resoluciones de las autoridades locales, el Municipio realizó un reordenamiento de los recursos humanos hasta que finalice la emergencia, con una disposición que asegure una circulación ordenada entre los usuarios y el distanciamiento social recomendado".

Por su parte, el vacunatorio central (55 entre 18 y 19) aplicará sólo las vacunas de calendario, no así la antigripal.