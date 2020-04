¿Qué hacen los platenses en las calles de la Ciudad? Historias urbanas en aislamiento

Todos los platenses deberían estar "guardados" en sus casas. Es la mejor vacuna que hoy existe contra el coronavirus, ese enemigo invisible que trastocó nuestras vidas y que, según los expertos, durante mucho tiempo seguiremos mirando de reojo una vez que pase lo peor de la pandemia.

En el mientras tanto, son muchos los vecinos que se pueden ver en las calles día a día. Claro que no es con la misma intensidad de los viejos tiempos, pero sí por momentos un aluvión de personas yendo de un lado para el otro es común de advertir tanto en los barrios como en el centro de la Ciudad.

Están los "permitidos" que circulan con su certificados o notas que los habilita por tratarse de servicios esenciales. También los que salen a hacer los mandados, pasear al perro y pagar impuestos y servicios. Y otros -los menos- que salen a "tomar aire". Eso sí, en el paisaje no faltan los barbijos ni potes repletos de alcohol en gel, un signo de que muchos entendieron cómo cuidarse. Pasen y lean algunas de las historias urbanas platenses:

* * *

Entre quienes tuvieron que salir a trabajar se encuentra Mariela. Ella reparte boletas de Camuzzi y desde este lunes toda la semana estará en la calle "trabajando con miedo pero tomando los recaudos necesarios". Según contó, "la gente ni siquiera te recibe la boleta en mano, te piden que se la tires por debajo de la puerta. Eso está bien, porque me respetan a mí y se cuidan ellos". Sobre su visión acerca del aislamiento en las calles platenses resaltó que "hay poca gente. Ahora estoy en el Centro pero ya estuve en los barrios que no son del casco urbano y vi poco movimiento". La vuelta a casa de Mariela, como la de tantos otros vecinos, también es clave en tiempos de pandemia: "Cuando llego a casa dejo todo en la puerta y lo desinfecto. Tengo una hija chiquita así que tomo todos los cuidados".

* * *

Alejandro se subió al colectivo de la Línea Oeste como todos los días, tomó el volante y arrancó su recorrido. Es otro de los que está en la calle "con licencia" y en pleno contacto con otros platenses. "No viaja tanta gente y por suerte se respetan las medidas de seguridad", dijo desde arriba del micro con no más de 5 pasajeros a bordo. Una de ellas es la distancia social y la otra el uso del barbijo, obligatorio en La Plata. "Yo creo que esto va para rato", vaticinó mientras esperaba que el semáforo de 2 y diagonal 80 le dé el visto bueno para apretar el acelerador. Desde otra unidad Sergio manifestó en el mismo sentido que se trabaja "con un 20 o 30 por ciento de los pasajeros habituales".

* * *

Muy cerca de allí, Osvaldo y Horacio esperaban el micro para ir a trabajar. Son albañiles -"con permiso", aclararon- y resaltaron que "si no trabajamos no tenemos para darle de comer a nuestra familia. Gracias a Dios se abrió un poco la cuarentena". Acababan de bajarse del Tren Roca y se dirigían a Ensenada, por eso es que, bien equipados con sus barbijos, relataron cómo es viajar en el transporte público en épocas de coronavirus: "Se viaja tranquilo, hay poca gente. Te piden los permisos así que se ve que hay controles. También se ve que limpian".

* * *

Con 71 años, Américo Pallavecino se paseaba al mediodía por el centro platense con una gorra en sus manos y un barbijo que le cubría la boca, pero no la nariz. Este santiagueño de nacimiento, pero platense por adopción, tenía un motivo para romper la cuarentena: hacer trámites. "Hay que pagar, no nos queda otra. La factura de luz y la del teléfono. Veo mucho movimiento y eso es síntoma de que la gente quiere salir a trabajar", sostuvo este vecino que además contó que "no salgo siempre, lo necesario. En este caso también necesito las recetas para los remedios, por eso estoy yendo a la clínica. Me tengo que cuidar la salud".

* * *

Alicia fue una "destacada" enfermera", según contó. La sorprendimos con su coqueto perro en la puerta de la casa de su vecina Nora. Entre charla y charla en plena vía pública confesaron ser mayores de 80 años, por lo que son grupo de riesgo en esta pandemia. "No salí a pasear el perro. Las dos estamos solas, nadie nos ayuda. Vine porque ella estaba con un problema y me necesitaba", sostuvo Alicia. Si bien ahondaron en varias anécdotas y procesos históricos por los cuales atravesaron, ambas manifestaron ser conscientes de los riesgos que implica estar hoy en la calle. "Acá están trabajando mal, yo sé mucho del tema porque me dediqué a eso. Deberían ser más estrictos", se quejó.

* * *

No sólo en las calles platenses hay lugar para quienes trabajan y hacen mandados. También la solidaridad dice presente. En la misma recorrida de EL DIA, se pudo ver a tres jóvenes solitarios empujando un chango de supermercado. Una situación que llama la atención de cualquiera que transite por esa zona. Un cartel verde colgado de uno de los laterales rezaba: "Colecta solidaria". "Estamos yendo a las puertas de los supermercados para recolectar alimentos para comedores y merenderos de la zona", afirmaron y agregaron que lo hacen en el marco de una campaña local enfocada a los niños contra la droga. "Salimos de a dos o de a tres tomando las medidas necesarias. Los que van a comprar pueden contribuir con nosotros", relataron, sabiendo además que pesaba más esa acción solidaria que el temor al contagio.

* * *

Desde el balcón de su casa cercana a la Estación de trenes Blanca retrató en pocas palabras cómo vive la cuarentena. Hija de una mujer de más de 80 años que requiere cuidados especiales, dijo que sale lo justo y necesario. "El médico me dijo que siempre esté con la ventana abierta, para cuidarla a mamá más que nada", sostuvo. "Si es necesario salgo una vez por día a hacer mandados, siempre con barbijo, pero sólo si es necesario. Veo que la gente se cuida y cuida al resto", agregó. Acerca de cómo lleva el aislamiento manifestó "Mato el tiempo cocinando con recetas que veo por Internet".