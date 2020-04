Cayó fuerte ahora el barril de petróleo Brent en una situación sin precedentes

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en junio terminó ayer en el mercado de futuros de Londres en 19,07 dólares, un 25,45 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior, arrastrado por el exceso de oferta en el mercado y el desplome histórico del crudo intermedio de Texas (WTI).

El crudo del mar del Norte es referencia en Europa y también de Argentina mientras se negocia en el mercado un barril criollo entre el gobierno nacional, las provincias petroleras y las empresas.

En ese sentido, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), Gabriel Bornoroni, afirmó ayer que la fuerte caída en el precio internacional del barril de petróleo crudo “no va a hacer que baje el precio de los combustibles” en el país.

“Argentina tomó la decisión de congelar sus precios, aislarse del valor del dólar y tener la referencia en un barril criollo”, y por lo tanto “estas variaciones externas no nos afectan tanto” y “no modifican los precios de los combustibles en el país”, dijo el empresario, aunque analistas creen que a un precio de U$S 45 ese precio local “no es viable”, mientras el precio internacional siga por debajo de los U$S 20.

El precio del petróleo de la variedad WTI recuperó algo de terreno y escaló 48 dólares: cerró a 10 dólares por barril, con una suba de 126,6 por ciento, tras otra jornada de alta volatilidad en el mercado ante la baja demanda por la incertidumbre sobre la reapertura económica a raíz de la pandemia del coronavirus y ante la posibilidad de que las instalaciones de almacenamiento de crudo se queden sin espacio, una situación sin precedentes.

El mundo del petróleo, precisamente, vive días que solo pueden describirse como locura: la capacidad de almacenar crudo puede acabarse en pocas semanas, los fondos cotizados vinculados a la materia prima están en caída libre, los productores de los pozos menos productivos en Norteamérica se desangran y ahora tener petroleros, convertidos en “almacenes flotantes”, es uno de los negocios más rentables en esta época de caídas generalizadas.

Alguien que hace un año se hiciera con futuros del WTI, barril de referencia mundial junto al Brent, de vencimiento en mayo desembolsó unos 50 dólares y el lunes hubiese tenido, no solo dar por perdido todo lo invertido, sino pagar al comprador de ese título para que se llevara esos barriles de petróleo, que nadie demanda y hay que guardar en algún sitio.

Ahora mismo el mundo necesita alrededor de 10 millones de barriles de petróleo menos para operar en este estado de hibernación al que se ha visto abocado, pero los países productores siguen extrayendo crudo, con lo que las instalaciones de almacenamiento se han convertido en el destino de los excedentes.

Sin aviones volando, vehículos yendo y viniendo del trabajo y una gran parte de los negocios con las puertas cerradas, el precio de todos los indicadores de petróleo está en caída libre. El mayor fondo, valorado en cerca de 4.000 millones de dólares, tuvo que detener ayer su cotización por el derrumbe y acabó la jornada perdiendo un el 26 por ciento de su valor.