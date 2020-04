Cambiemos reclama volver a sesionar en la Legislatura bonaerense

Diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio enviaron hoy un mensaje a la presidencia de la Cámara baja y a la Gobernación y reclamaron volver a sesionar para tratar proyectos, en medio del parate legislativo que se extiende desde enero y que se profundizó por las medidas de restricción de circulación por la pandemia de coronavirus.

En un encuentro que se realizó en uno de los salones del Pasaje Dardo Rocha, con una ubicación que respetó el distanciamiento social preventivo, unos 20 diputados del bloque que preside el radical Maxi Abad hablaron sobre la agenda parlamentaria de la oposición.

La Cámara de Diputados no sesiona desde enero pasado y todavía no terminaron de conformarse las comisiones, sin las cuales no hay trabajo legislativo. Ayer, el tema fue tratado luego del encuentro que mantuvieron los presidentes de los bloques y el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, con el Jefe de Gabinete Carlos Bianco.

Desde la oposición ya habían levantado la voz por la falta de avances en el trabajo legislativo. Pero desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos. "Si es necesario sesionar, se va a sesionar. Pero en este contexto no lo es", dijo la diputada kirchnerista Susana González. Además, desde el Frente de Todos retrucaron señalando que en los últimos dos años la Cámara baja tuvo un récord por la poca cantidad de sesiones y de leyes aprobadas, la mas baja desde el regreso de la democracia.

Hoy, sin embargo, desde Juntos por el Cambio volvieron a la carga. "Los diputados estamos obligadados a sesionar, no hay motivo para que no lo estemos haciendo", dijo el diputado Alex Cambpell, alineado políticamente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. "Desde Cambiemos creemos que es necesario y sumamente importante que la Legislatura vuelva a debatir proyectos. Muchas de las cuestiones que se requieren en esta emergencia necesitan leyes y nosotros tenemos un rol de representación de los bonaerenses. Seguro esta situación se extienda por un tiempo largo, de manera que es vital que los diputados podamos tener nuestro lugar de trabajo para cuidarnos, pero también para poder debatir y legislar", dijo.

En tanto, el presidente de la bancada, el radical Abad dijo: "Debemos ser una oposición constructiva y acompañar, pero también observar y señalar. Es por eso que queremos que la legislatura vuelva a sesionar y el estado funcione al 100% en cuanto a la política. Tenemos casi 200 proyectos presentados que entendemos que son para el beneficio de los bonaerenses que representamos y queremos tratarlos".