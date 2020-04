Jordan, el mejor también desde los números

Tras el exitoso estreno de su serie documental en Netflix, "The Last Dance", se dio a conocer un detalle que muchos imaginaban, pero que no todos sabían. Y es que, pese a encontrarse retirado como jugador desde hace 17 años, Michael Jordan sigue siendo el deportista que más riqueza acumuló en la historia del profesionalismo.

Sin contar los cuatro millones que ganará por la realización del envío, los cuales serán donados a entidades de beneficencia, se estima que la fortuna del "23" rondaría los 1.900 millones de dólares, lo que lo sitúa entre los 500 más ricos de Estados Unidos y entre los 1.500 más adinerados de todo el planeta. Y esto no sólo tras casi dos décadas de su retiro, sino también habiendo sido solamente en dos oportunidades en toda su carrera el mejor pago de la NBA.

La explicación se encuentra en el vínculo entre Jordan y Nike, creador de la propia marca del jugador, que le genera 100 millones de dólares anuales en ganancias.

Sus zapatillas "Air Jordan" son las más vendidas de la historia y su imagen característica, volcando la pelota, es un símbolo universal. Gracias a ellas solamente, Nike factura 3.000 millones al año. Se dice, incluso, que la alianza entre Jordan y Nike fue la más productiva de la historia. De hecho, los hijos del seis veces campeón de la NBA, ocupan ahora diversos cargos de responsabilidad en la compañía de su famoso padre, una de las mayores creaciones de marketing de la historia.

Apenas por detrás de "Su Majestad", el segundo lugar del ranking lo ocupa Tiger Woods, con 1.700 millones de dólares acumulados en su gran carrera en el golf.

La tercera ubicación también destaca a un virtuoso de los palos, como el estadounidense Arnold Palmer, ya fallecido, quien alcanzó los 1.400 millones.

También exponente del golf, la leyenda Jack Nicklaus supo superar los mil millones para llegar a los 1.200 en su carrera.

El quinto lugar es para Michael Schumacher, con 1.000 millones.

Floyd Mayweahter es el sexto, con una fortuna que ronda los 915 en sus años en el boxeo.

Phil Mickelson, también golfista, llegó a los 815 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo es el primer futbolista en la lista de los diez que más recaudaron, con 800 millones, cifra que comparte con el recientemente fallecido Kobe Bryant, y con el dueño del Inter de Miami, de la MLS, ex el volante David Beckham.