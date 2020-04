“Esperemos que después de esto salga lo mejor de cada uno de nosotros”

Hace doce años se fue a Perú para quedarse radicado definitivamente en aquel país. Adrián Carlos Gómez es bien platense y un apasionado del básquet, pero el “Gallego” -como todos los conocen- se enamoró de Lima para convertirse en un “peruano” más.

Gómez, hoy con 57 años, viajó rumbo a Perú en 2008. El Instituto del Deporte de aquel país lo contrató como una especie de “capacitador” sobre básquet. “Ese año viajé por todo el territorio peruano, dando cursos y los fundamentos básicos del básquet en general. A propósito, en ese momento, Gustavo De Benedetti se encontraba manejando todo lo referente a las distintas selecciones”, comenzó diciendo el “Gallego” en el diálogo que mantuvo con este medio.

“Y después de toda esa travesía decidí quedarme en Perú y radicarme acá, en Lima. Además, al año siguiente, comencé a trabajar con todo lo que se refería al básquet formativo del Club Regatas, una de la instituciones deportivas más importantes con que cuenta esta ciudad”, agregó Gómez.

En Regatas trabajó durante tres años. También lo hizo en el club Jockey Club para después tener un paso por el seleccionado femenino de básquet de Perú, pero siempre en las categorías menores; aunque tuvo ofrecimientos para dirigir el equipo de mayores. “Me encontré cómodo en esa área y por eso no decidí dar el salto; aunque en algún momento tuve como Jefe de Equipo de la Selección”, recalcó Gómez.

“En Perú, el Tigre Gareca es `Dios´. El pueblo lo idolatra. No es para menos, los llevó tras 28 años a un Mundial

Adrián Gómez DT de básquet radicado en Perú

En este momento, Adrián Gómez está alejado de la dirección técnica y se encuentra trabajando en el ámbito escolar, más precisamente en el Colegio Villa Caritas de Lima. En dicha dependencia educativa privada se desempeña como profesor de básquet, ya que es una llamada “materia extracurricular” en lo que acá sería el Secundario tradicional o en los últimos años del EGB.

Además, el “Gallego” cuenta con una Escuelas de Fundamentos Individuales. Esta es una especie de academia está dirigida a personas de todas las edades y género para enseñar o perfeccionar todo lo que tenga aquello referido al básquet. Es estos momentos se encuentra cerrada por el asilamiento social que también se cumple en Perú.

Y propósito del tema que mantiene en vilo a todo el planeta como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, Adrián Gómez fue consultado por este diario con respecto a las medidas que está practicando el gobierno peruano para tratar de combatir el avance del virus.

“Acá, en Perú, llevamos algo más de un mes del estado de emergencia con restricción de circulación de persona que fue decretado por el gobierno”, indicó Gómez con respecto a ese país que sufrió la primera muerte por COVID-19 el pasado 19 de marzo. Se trató de un hombre de 78 años que padecía hipertensión arterial y había ingresado al Hospital de Las Fuerzas Armadas dos días antes por una insuficiencia respiratoria.

A todo esto, Gómez agregó que “en Perú se adoptó una medida muy particular de aplicar la llamada cuarentena, ya que los días lunes, miércoles y viernes solamente pueden salir a la calle los varones. En cambio, las mujeres tienen permiso para transitar martes, jueves y sábado; mientras que el domingo está restringido para todos, salvo aquellos que cumplen con una actividad que está permitida como por ejemplo los profesionales de la salud”.

Adrián Gómez vive en un departamento que se encuentra ubicado en el barrio Santiago de Surco de Lima. Ahí prácticamente se encuentra recluido. “Salí muy pocas veces a la calle desde implementó este sistema. Solamente he ido al Supermercado que queda a pocas cuadras de mi casa. Acá, prácticamente, no anda nadie. El peruano es un pueblo muy obediente y respetuoso con el prójimo y las autoridades”, remarcó.

En otro tramo del diálogo, el “Gallego” Gómez agregó que “todos los días, al mediodía, el propio presidente (Martín Vizcarra) se encarga de brindar el parte con la cantidad de infectados, recuperados y muertos. En los últimos días ha crecido el número de contagiados, porque se hicieron mayor cantidad de test, pero se dice que está dentro de los parámetros normales”.

“Sin entrar en ninguna discusión política, porque no me interesa -agregó Adrián Gómez- creo que Perú no va a tener ningún tipo de dificultades económicas después de salir de la cuarentena como se dice que será en Argentina. Acá hay una inflación anual del tres por ciento y no se está pendiente del dólar. Sí, hay pobreza como en todas partes del mundo, sobre todo en los barrios periféricos de Lima. El gobierno se encargó de darle ayuda a toda esa gente durante este ‘parate’, pero no existen los llamados planes sociales. Lo único que espero que cuando pase todo esto salgo lo mejor de cada ser humano”.

El “Gallego” jugó en Gimnasia y Platense clubes a los que posteriormente dirigió técnicamente al igual que fue entrenador de Estudiantes, Círculo Policial, Universitario y la Selección de La Plata. Tiene dos hijos: Santiago (33 años) y Victoria (29). Ambos son ingenieros en el caso del primero está trabajando en Barcelona, mientras que Vicky lo hace en nuestra ciudad. “Estoy en permanente contacto con ellos, pero sobre todo con Santi que está en España donde es uno de los focos que pegó más fuerte el coronavirus, pero por suerte ellos están bien”, sostuvo.

Gómez comenta que se adaptó a la comida típica peruano, pero mantiene el modismo a la hora de hablar del argentino. “Extraño muchas cosas, la reunión con amigos, a Gimnasia de quien son hincha desde toda la vida y un sinfín de cosas del país; aunque durante el año viajo de dos a tres veces y además me mantengo informado de todo, porque prácticamente veo la televisión argentino y me nutro de la información de los medios nacionales”, señaló.