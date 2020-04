“Me encariñé con el club, quiero volver y pelearla en el Lobo”

Los papeles dicen que está en Ibiza, en una convulsionada España. Se fue hace un año a tratar de sumar minutos y gritar goles para no perder la costumbre de todo lo que hizo en su paso por las inferiores de River. Pero parece que el corazón de Gianluca Simeone se quedó en nuestra Ciudad, específicamente en Gimnasia y en el Bosque. “Voy a ir por más”, dice con la frescura de sus apenas 21 años. En su cuenta de Twitter la foto lo muestra con la camiseta de Gimnasia, y en algún video también suele lucir alguna vestimenta Tripera.

Lo cierto es que el Lobo lo cedió a préstamo por un año al Ibiza, equipo de la Segunda española, que luego lo envió a su filial que es el Sant Rafel, de la Tercera División donde estaba jugando con muy buen suceso hasta que se paró el fútbol por el coronavirus hace poco más de un mes atrás. Allí el juvenil atacante venía bien, con 13 goles en 25 partidos, jugando mucho y ya se empezaba a hablar cada vez más fuerte del hijo del Cholo Simeone, que incluso supo estar en algunos partidos alentándolo desde la platea. “Una lástima, venía bien, pero bueno... hay que cuidarse ahora”, asegura Gianluca cumpliendo con la cuarentena dentro del departamento donde vive junto a un amigo. Además de cumplir con las tareas físicas día a día, gracias a la tecnología se comunica con sus padres, hermanos y amigos.

Recuerda con cariño goles en la Reserva Tripera, y también aquel quinto y último penal de la definición que le tocó ejecutar ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en la cancha de Unión de Santa Fe, por la Copa Argentina en marzo de 2019, y que selló el triunfo 5-3 para el entonces equipo dirigido por Darío Ortíz. “¡Cómo no acordarme de esos momentos!”, comenta el futbolista entusiasmado en charla con este diario.

- Ante todo, ¿cómo estás viviendo todo esto del coronavirus en España?

- La verdad que es una situación muy jodida. Estamos encerrados y no podemos salir para nada, cumpliendo con los trabajos que nos dieron. Por momentos es duro, pero bueno no queda otra que quedarse en casa y esperar.

- En lo deportivo venías bien cuando se paró todo.​

- Sí, venía bastante bien, jugando y haciendo goles. Ya había convertido 13, estaba en un muy buen momento. ​

- Encontraste esa continuidad que buscabas y esa linda relación con el gol también que todo delantero busca.​

- La verdad que sí. Justamente salí de Gimnasia para buscar continuidad, que era lo que me estaba faltando ¿no?. Acá pude jugar todos los partidos y convertir bastante también, así que muy contento por ese lado.

- Pero en junio se termina el préstamo y tenés que volver a Gimnasia. ¿Cómo estás con esa situación?​

- Sí en principio es así. También se que el fútbol es muy complejo y pueden pasar muchas cosas. Tengo un año más de contrato, hasta junio de 2021, pero la verdad es que tengo muchas ganas de volver a Gimnasia a pelearla, desde donde me toque.​

“Estoy al tanto de todo, sin dudas que lo de Diego fue una revolución. Me pone feliz”

Gianluca Simeone,

Delantero

- Cambiaron cosas en el Club desde que te fuiste. Hoy está Maradona como técnico, sin dudas que es un fuerte estímulo para volver ¿no?

- Sí, sigo todo lo que pasa y hablo con gente del Club. Me contaron muchas cosas buenas. Sin dudas que fue una revolución lo del Diego. Me pone muy contento por el Club, sinceramente le agarré mucho cariño y pude hacer muchas amistades.

- ¿Has hablado del tema con tu padre, sobre la posibilidad de ser dirigido por Diego?​

- No, de eso no hablamos. Pero bueno, mi Viejo me contó muchas anécdotas con el Diego en la Selección Argentina. El quiere lo mejor para mi donde me toque jugar, pero sería muy lindo tenerlo como técnico.

- Seguís pendiente del Lobo a la distancia.

- Sí, seguro. Es más, veo todos los partidos que puedo. Como te dije antes, es un Club donde hice muchas amistades y le tengo un gran cariño de verdad.​ Por eso me gustaría volver a pelear un lugar.

- ¿Entonces te ves peleándola en Gimnasia después de junio?

- Me veo donde Dios diga que tenga que estar. Si es en Gimnasia, la pelearé desde donde me toque, como siempre hice.

- Para los hinchas, “Dios” está en Gimnasia.

- (Larga una sonrisa) Bueno, veremos que pasa... Yo tengo ganas de volver, me encariñé con el Club, quiero volver y pelearla en el Lobo.