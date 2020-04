Ni bien cae la noche, los ladrones toman control de un barrio platense

Durante el día recorren el barrio, miran, vuelven a mirar. Hacen mediciones a ojo sobre la altura de algunos paredones y medianeras, calculan la densidad de los pastizales que por lo visto nadie se ocupa en cortar. Y cuando baja el sol, vuelven y roban. A veces silenciosamente o con la companía del ladrido de los perros, tan fuerte y constante que ya casi no sorprende a ningún vecino, aunque hay quienes hace varias noches que no pueden pegar un ojo y se la pasan junto a las ventanas, tratando de ver en las sombras. Al día siguiente llegan las noticias: le robaron a fulano, le sacaron las bicicletas a mengano, le quitaron todo a la señora de acá a la vuelta. En el barrio están convencidos de que es gente de la zona. La policía, dicen los vecinos, "no hace nada".

Ocurre en un área referenciada en las calles 602 entre la Ruta 11 y 126, entre Villa Alba y El Cármen, del lado platense.

Pese al temor que les produce la sospecha de que los ladrones sean del barrio, algunos contaron a EL DIA.COM como ocurren algunos hechos. Entre los blancos preferidos están las obras en construcción, las viviendas a medio terminar o en sus últimas etapas de donde se llevan todo lo que puedan llevarse y consideren de valor. Desde chapas, fierros y maderas hasta sanitarios y otros elementos.

Noches pasadas un vecino logró filmarlos cuando se llevaban latas de pintura y otros elementos de una obra en construcción. Bienes que tienen un alto costo, sobre todo para el que con esfuerzo los compró ahora tiene que volver a hacerlo.

"Los perros ladran toda la noche porque los ladrones andan saltando paredones. Roban de todo. Incluso si hay un auto estacionado le llevan la batería, como le pasó a un vecino o las bicicletas, cosas que hay en los fondos", cuenta María Laura, una vecina de la zona.

Una veterinaria fue también objeto de robo y destrozos pero los hechos no solo ocurren de manera silenciosa. También han habido ataques personales, cuando cae el sol, en las cercanías de las paradas de colectivos sobre la Ruta 11. "A una señora ni bien bajó del micro le sacaron la cartera y a otra el teléfono celular".

La situación no es nueva, siempre hubo robos, cuentan. Pero en los últimos tiempos se hicieron más frecuentes, acaso porque las calles están menos transitadas a causa de las medidas de prevención por la pandemia. Como sea, el barrio parece que tiene "dueños".

"Hay noches en que te la pasás junto a la ventana porque escuchas ladrar a los perros y no sabés si están entrando al fondo de tu casa o la de la vecina o al de enfrente".