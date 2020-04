Tetaz: “Hay que trabajar para salir inteligentemente de la crisis”

En un nuevo encuentro virtual vía zoom, y organizado por los legisladores de la UCR de la sexta sección, Anahí Bilbao, Emiliano Balbín y David Hirtz, y ante una audiencia de más de trescientos cincuenta participantes, el economista Martín Tetaz hizo una evaluación de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, y respondió las consultas que le hicieron.

El diputado Emiliano Balbín abrió la charla aclarando que “es muy importante todo lo que se está haciendo con relación a la preservación de la salud, en la búsqueda de evitar que se dispare la curva de contagios y en trabajar sobre el sistema de salud pública, pero no menos importante es el impacto que la cuarentena ha provocado en la economía diaria de todos los argentinos”.

“Y, sobre todo -agregó-, es vital pensar en el futuro y en qué salida vamos a tener de esta situación”.

En el mismo sentido, el ex vicegobernador y actual titular del radicalismo bonaerense, Daniel Salvador, señaló que “hoy la realidad muestra un partido que está muy movilizado y preocupado, por la cuestión sanitaria que tanto nos angustia, pero también por la crisis económica que vivimos. Y nos preocupa también que esta pandemia profundizó el espíritu autoritario de este gobierno”.

Por su parte, el platense Martín Tetaz, invitado como orador a la charla planteada por los legisladores, al comenzar señaló que vivimos una situación similar a “la caída de un meteorito, aunque es este caso sigue cayendo. No sabemos cuando va a parar y que grado de destrucción dejará”.

“En la Argentina se decidió tomar medidas extremas, como la cuarentena, para evitar que la masividad colapse el sistema sanitario (para evitar las muertes que se pueden evitar), pero, para parar la pandemia, paramos la economía por decreto. Hoy un cuarenta (40) por ciento de la economía está cerrada por decreto, no hay oferta”.

“El gobierno actuó con buen tino, y logró aplanar la curva. Pero cada día de cuarentena se pierde el cuarenta (40) por ciento del PBI del día”, graficó Tetaz.

“En Europa pueden salir rápido, lo que llaman la V corta, porque tienen moneda fuerte, y pueden emitir sin generar inflación. Entonces no cobran impuestos a empresas que están al límite de quebrar, y le dan liquidez con asistencia financiera para reactivar su actividad”, dijo, y señalo que en cambio “nosotros, además, en medio de la pandemia nos estamos debatiendo a ver si caemos en default. Es decir que tampoco podemos financiarnos con crédito externo”.

Más adelante, Tetaz manifestó que “es ridícula la dicotomía de economía o salud. Para declarar una cuarentena no se necesita epidemiólogos. De ellos necesito que me digan cómo salimos de la cuarentena. Por eso hay que pensar cómo salimos. Yo entiendo a los sanitaristas, ellos pueden plantear el ideal de encerrarnos hasta que pase el frío. Pero hay que buscar un equilibrio”.

“Hay que hacer un panel de control, por un lado por regiones. Por ejemplo, si en Catamarca no hay casos, no tiene sentido tener todo parado. Y por otro lado la actividad que tiene mayor contribución al PBI. Hay que empezar a normalizar la actividad, para que la cuestión fiscal comience a solventarse. Y la ordeno para empezar a salir inteligentemente de este tema. Sabiendo que debo monitorear constantemente, porque por ahí debemos volver a cerrar”, finalizó diciendo el economista.

Además de los mencionados, participaron los legisladores Carlos Fernández, Miguel Bazze, Sandra París, Vanessa Zuccari, Valentín Miranda, Diego Rovella, el presidente de la JR de la Provincia Martín Borrazas, ex intendentes, ex legisladores provinciales y nacionales, ex funcionarios, concejales, consejeros escolares, autoridades partidarias y militantes en general.

Para cerrar la charla, el diputado Balbín señaló que “esta pandemia puso de manifiesto todo lo que se hizo mal en este país. En la provincia de Buenos Aires estamos viendo una gran desorganización y atomización de la información, lo que nos provoca mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar en el conurbano, o con las restricciones de algunas libertades”.

“La bala de plata del gobierno fue decretar la cuarentena, pero ya la gastó y no sabe cómo salir. Y creo que tenemos que salir entre todos”.