La APT lanzó un protocolo para retomar la actividad

Ante el aislamiento social preventivo y obligatorio producto del coronavirus, son muchas las actividades que se han visto afectadas tanto en materia social como económica. Sin real certeza del momento en que se podrá volver al ruedo, el presente preocupa y el futuro angustia en muchas instituciones del país y la región.

Ante esta situación, desde la Asociación Platense de Tenis elaboraron un protocolo de prevención que será presentado a las autoridades correspondientes buscando como fin retomar, aunque sea de manera paulatina, las distintas actividades.

El mismo, firmado por la Comisión Directiva de dicha entidad, apunta a normas a cumplir no solo por las instituciones, sino también por los deportistas.

En cuanto a los clubes, lo que se pide es que se respeten siete puntos en particular: 1-Mantenimiento en forma adecuada de las instalaciones; 2- Baños debidamente higienizados, con elementos disponibles (jabón, papel, toallas de papel/seca manos); 3- No habilitar las duchas; 4- Disponibilidad de alcohol en gel y/o rociador con alcohol al 70%; 5- No habilitar el servicio de bufet; 6- No permitir la reunión social una vez finalizada la actividad; 7- Disponer del personal (mínimo) para el correcto funcionamiento del protocolo.

Ya en relación a los deportistas, también son siete los puntos a respetar: 1- No se permitirá el ingreso a personas que hayan tenido o tengan síntomas compatibles con Covid-19; 2- El ingreso al establecimiento deberá ser siempre en forma individual; 3- Se deberá conservar la distancia social obligatoria de 1,80m como mínimo y no compartir elementos accesorios como bebidas, toallas, etc; 4- Cada jugador deberá estas provisto de su indumentaria para la actividad a desarrollar, su raqueta, su propia bebida para hidratarse y poseer su barbijo obligatorio; 5.- Cada participante higienizará sus manos con agua y jabón/alcohol en gel (etc.), antes y después de la práctica; 6- Una vez finalizada la misma (clase/juego), no se mantendrá actividad social y todos deberán retirarse de las instalaciones; 7-Comunicarse con el club a fin de tener su reserva (día y horario) para la actividad a desarrollar, ya sean clases y/o juegos.

“Desde los clubes nos comunicamos con la APT y ellos se comunicaron con el Municipio”, explicó Gustavo Medina, de Open Tenis, ubicado en Gonnet. “Parece que el Tenis es un deporte que no tienen registrado. Hablan del fútbol, del golf...había que asomar la cabeza para que sepan que estamos”, recalcó a la espera de una respuesta.

Por último, Carlos Cano, Presidente de la APT, destacó: “Tenemos 28 clubes afiliados y más de 700 personas que lo practican”, además agregó. “Necesitamos que nos aprueben el protocolo para luego poner todo a disposición”.