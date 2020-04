Vilas logró que su magnetismo le abriera las puertas del “jet set”

“Yo adonde voy, vivo como vive la gente de ese país, de esa cultura, soy el Perfecto Viajero”, dijo Guillermo Vilas en más de una ocasión. Y quizás desde esa facilidad de adaptación y una personalidad impactante, inquieta y curiosa, consiguió destacarse también fuera de las canchas de tenis para codearse con personalidades de la música y de la literatura, sus otras grandes pasiones.

Hoy, atravesando un momento complicado de salud en el que el revisionismo histórico hace que recobren valor sus épicas conquistas deportivas, no deja de representar un acto de justicia resaltar, también, ese otro costado suyo, el que le abrió las puertas a un mundo lejano para todo el resto de los mortales.

Vilas fue siempre un distinto. Más allá de la capacidad de adaptarse a cualquier superficie en el “deporte blanco”, su instinto de aprendizaje cultural y su curiosidad constante lo llevaron a nutrirse de cuanto material pudiera y estuviera a su alcance. Así, su infancia lo tuvo siempre cerca de un círculo estrecho, que a la larga le valdría de características particulares para sumarse a otro, quizás más exclusivo.

Admirador de Luis Alberto Spinetta (de hecho es padrino de su hijo Dante), y de Jorge Luis Borges, alguna vez reconoció haber conocido al escritor.

“Es el personaje. Lo conocí pero nunca le hablé. Fue en el hotel Dorá, el de Maipú al 453 de Buenos Aires”, remarcó en su momento en una entrevista brindad a “El Gráfico”.

Reconocido y admirado en todo el mundo, grabó tres discos y también escribió varios libros

“En parte, yo me crié ahí; yo era un chico e iba con mis viejos. Ellos no sabían que yo viví toda la movida que había por allí. Estaba el Bar Moderno, donde se hablaba de la izquierda, se hablaba de Marcuse, de Mao. Yo iba al Instituto Di Tella. Conocí a Federico Peralta Ramos. Dicen que un día puso una vaca en la puerta del instituto (una galería de Florida entre Paraguay y Charcas donde se venden artículos de cuero para turistas...); eran las épocas de Marta Minujín, de los happenings. Federico Peralta Ramos, un tipo extraordinario. Una vez le dieron un premio y para festejarlo armó un happening: hizo una fiesta e invitó a varias parejas de casados y enfrente ¡les puso a los amantes de cada uno!”, recordó en aquel momento.

Su talento dentro de la cancha también lo llevó a lugares recónditos de todo el mundo, algo a lo que también hizo referencia en aquella oportunidad.

“Estuve en la Bodeguita, en Cuba, donde paraba Hemingway. Me llevaron a una isla secreta que tenía él. Hay que esperar a que baje la marea y podés ir caminando, era su lugar secreto. Bueno, así me dijeron allá”, resaltó.

Su pasión por la literatura, y especialmente por la poesía, lo llevó a escribir varios libros. En 1974 publicó “125”, mientras que en 1981 hizo lo propio con “Cosecha de Cuatro” (con prólogo firmado por Spinetta), ambos dedicados a otra de sus pasiones: los versos.

Pocos meses después de aquella publicación, más precisamente en abril de 1982 y durante su triunfo en el torneo más famoso de la Costa Azul, el autor sellaría su ingreso definitivo al “jet set”, manteniendo un romance con la princesa Carolina de Mónaco, a quien conoció en el club nocturno “Jimmy Z”, de Montecarlo.

SU INSPIRACIÓN Y AMISTAD “STONE”

Su relación con la música fue siempre también muy estrecha. Tal es así que es sabida su maravillosa colección de guitarras, muchas de ellas eléctricas, firmadas por bandas de antología como los míticos Rolling Stones o Dire Straits. De hecho, Vilas no sólo se da el gusto de ser amigo de Keith Richards y Ron Woods, sino que ha compartido más de una cena con ellos y con tantos otros estandartes de la música a nivel nacional e internacional.

“Encontré un DAT (Digital Audio Tape) que toqué con Pappo y el batero de Riff (Michel Peyronel): canté con ellos dos o tres veces”, recordó en algún momento.

Así, se dio el gusto, por ejemplo, de grabar tres álbumes durante la década del ´90: “1990”, “Dr. Silva” y “Guillermo Vilas”, que contenían temas como “Tú eres para mí”, “Si quieres amarla” o “Susi siliconas”, este último con Julio Sáez, guitarrista de la banda “Dr. Silva”, actualmente integrante de “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, quienes suelen acompañar al Indio Solari.

Con los Stones como su inspiración internacional y Spinetta como la propia a nivel nacional, Vilas siempre los tomó como punto de referencia.

Al explicar su costado de rockero, manifestó: “Yo soy así. Siempre lo he sido y mi inspiración desde siempre fueron los Rolling Stones, para mi no hay más”, reconoció hace algunos años. “Sé que hay muchos grandes, pero son por mucho los mejores para mí. Bueno, también debo recordar que empecé escuchando música argentina, que le dio un aporte especial al rock, y ese fue Luis Alberto Spinetta, que cantaba acentuando las canciones de acuerdo a la música, sin importar que cuadrara con la letra y creo que fue el primero y me prendía...ya ven, hasta un disco logré grabar y todo gracias al tenis”, sentenciaba hace unos años.