El dólar se dispara por la emisión y preocupa el eventual traslado a precios

El dólar volvió a recalentarse en otra semana frenética para los mercados financieros en una plaza atenta a la reestructuración de deuda soberana que impulsa el país por unos 65.000 millones de dólares, que fue rechazada por grupos de acreedores.

Así, el dólar en sus versiones oficiales libres (el contado con liquidación y el MEP o Bolsa) y el que opera en el circuito informal subieron a máximos históricos para cerrar en $107, $106 y $118, respectivamente, y llenaron de dudas no solo a los ahorristas, sino también de preocupación a los ciudadanos que temen una posible escalada de precios.

Argentina incumplió esta semana el pago de un vencimiento de bonos por más de 500 millones de dólares, tras hacer una oferta de reestructuración de deuda que fue rápidamente rechazada por los principales acreedores, lo que sugiere que, de no haber mejoras, el canje tendría una modesta aceptación, según la consultora Elypsis.

Tanto el gobernador bonaerense Axel Kicillof como su ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, consideraron que la suba del dólar se debe a la negociación con los bonistas. “La suba del dólar está vinculada a la oferta por la deuda”, aseguró Kicillof en declaraciones radiales, y manifestó que “Argentina no pagó un vencimiento en el marco de una negociación, eso genera presiones que suben el dólar”.

El ahora consultor privado Álvarez Agis coincidió y opinó que “el gobierno debería intervenir tanto en el mercado oficial como en el paralelo” ya que “algunos vivos te suben los precios con el contado con liqui y no tiene nada que ver”.

Pero para darse una idea de la evolución de los mercados en Argentina ante la pandemia por el coronavirus y los problemas de una economía que se encamina al tercer año de recesión, en la primera semana de marzo, el contado con liquidación osciló entre los 82 y los 83 pesos. En la segunda semana de marzo pegó un salto y varió entre 86 y 89 pesos. Pero en abril la cotización dio dos saltos bruscos, del 16 por ciento uno y del 10 por ciento el siguiente en cuestión de dos semanas, hasta su nivel actual.

Por eso el Banco Central emitió pesos. Algunos estudios privados señalan que 9 de cada 10 pesos del déficit se financió con emisión de dinero desde el 1º de marzo hasta hoy. Y al haber más dinero circulando presiona sobre el dólar porque ahorristas y empresas lo buscan como resguardo de valor.

Por ahora el mercado evalúa una oferta de reestructuración de deuda “dura” tanto por parte del gobierno de Alberto Fernández como de Axel Kicillof en la Provincia y ve que la posibilidad de un default crece. Por eso las turbulencias y el incremento de la brecha entre los dólares “libres” (CCL y MEP) y el informal versus el oficial.

OPINIONES

Con respecto a si la suba de los distintos dólares que cotizan en el circuito financiero puede trasladarse a precios, los analistas relativizan un efecto significativo al fundamentar que el comercio se rige al valor del dólar oficial y más en el actual escenario de parate económico, pero plantean que brechas ya del 70 por ciento, como se establecieron esta semana, pueden presionar, especialmente cuando se levante la cuarentena.

Los analistas también apuntan a que volvió el “rulo”, por comprar los 200 dólares a valor oficial más el 30 por ciento y después venderlo en el mercado paralelo para hacerse una diferencia.

Al respecto, el financista Christian Buteler le explicó a este diario que “sobran pesos, emitieron una tonelada, y no hay donde ponerlos. El que compra dólares hoy es el que ya tiene un plazo fijo en pesos que le pagan un 26% de tasa contra una inflación de entre 40 y 50 por ciento, y a ese valor no se queda, se refugia en el dólar, y como en el oficial solo se puede comprar un cupo de 200, van a los paralelos”. Además, consideró que el blue se empezó a mover más esta semana “porque hay algunas cuevas que están empezando a trabajar”, y sostuvo que la incertidumbre sobre la deuda, y la decisión del gobierno de no pagar el miércoles pasado un vencimiento por U$S 500 millones “metió ruido”.

El analista Juan Pablo Di Iorio, de la consultora ACM, admitió “al existir un aumento de la brecha muchos comerciantes quizás empiezan a mirar más con referencia los dólares paralelos ante un atraso considerable del oficial, porque se alimentan las expectativas de una corrección del tipo de cambio. Lo veo como un síntoma de lo que puede llegar a pasar cuando termine la cuarentena porque la emisión monetaria durante marzo y abril aumentó mucho, y ese exceso de liquidez en la gente que no vio caer sus ingresos se traduce en consumo o a la compra de dólares, eso sumado a la incertidumbre de la deuda, causaron este salto extraordinario del dólar”, señaló. El economista alertó que cuando “se levanten el aislamiento y se reanude la actividad se puede llegar a dar un ajuste de precios bastante considerable a menos que desde el BCRA puedan de alguna forma absorber toda la liquidez, lo cual veo complicado”.

Santiago Gambaro, economista de Analytica, sostuvo que “cuando tenés una tasa de devaluación de dólar oficial y paralelos que empieza a superar la tasa que ofrecés en pesos, hay incentivos fuertes para dolarizar las carteras. Hoy la clave es la Badlar -tasa por plazos fijos superiores a un millón de pesos- y es insuficiente con la actual inflación, y con una expectativa de devaluación mucho más grande. Pero por ahora no hay un traslado significativo a los precios de los dólares paralelos, mientras las importaciones se sigan cursando por el dólar oficial, aunque empieza a ser un costo para muchas empresas que tienen que remitir utilidades al extranjero, y a veces se traslada a consumidor”.

Para el especialista, “la economía con la brecha cambiaria a este nivel no funciona. Hay importadores tratando de adelantar todo lo que pueden al tipo de cambio oficial y exportadores tratando de dilatar las liquidaciones todo lo que pueden al tipo de cambio oficial, entonces el BCRA empieza a secarse, y eso hace que el oficial termina aumentando y por alimentando expectativas inflacionarias”.

Por su parte, el economista Miguel Boggiano explicó que “tiene que ver con el tsunami de pesos que están metiendo, y la gente lo que hace es sacar los pesos y lo mandan al blue o al contado con liquidación”.

Por su parte, el ex viceministro de economía, Carlos Rodríguez, sostuvo que “la escalada del dólar blue es el fiel reflejo del aumento descontrolado de la oferta frente a una caída de la demanda alimentada por el default y la crisis económica. El dólar blue son compras negras que generalmente hace el gran público. Las grandes empresas y operadores financieros compran en blanco a través del contado con liqui o dólar bolsa”.

Para el economista Federico Furiase, el dólar se enfrenta a una “tormenta perfecta, por la emisión monetaria para enfrentar la cuarentena, la baja de las tasas en pesos, la expansión de la inflación y la incertidumbre de la deuda”.

“La expectativa es que se viene un escenario de licuación ante el aumento del agujero fiscal. Si el Gobierno no negocia bien la deuda, el dólar tiene margen para seguir subiendo porque lo que está reflejando la cotización actual es la huida de los pesos. La capacidad de absorción de pesos de la economía es limitada y eso hace subir al dólar y a la inflación”, apuntó Furiase.

Desde Seido Consultores, el especialista Gabriel Zelpo aseguró que “están emitiendo a un ritmo que no se veía desde hace mucho tiempo en Argentina, mientras la actividad y la recaudación siguen cayendo. Son demasiados pesos para una economía a la que no le gustan los pesos. Dada la situación no me animaría a decir sobre el dólar que ‘hasta acá llegó’, menos cuando todavía estamos en cuarenta. La suba de los últimos días viene siendo muy agresiva. Los dólares alternativos eventualmente presionan sobre el oficial y es muy difícil que a mediano plazo haya una convergencia que no sea el oficial acercándose al paralelo”, resume Zelpo.