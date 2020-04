Aberrante: una adolescente logró grabar a su abuelo cuando la acosaba sexualmente

Una chica de 16 años grabó a su propio abuelo cuando éste la acosaba sexualmente. El hecho ocurrió en la provincia de Tucumán y el acusado no fue detenido, aunque las imágenes ya se viralizaron.

La menor, según fuentes ligadas al caso, había advertido a su padre sobre la situación señalandole que su abuelo por vía paterna, tenía "actitudes fuera de lugar". Sin embargo, el padre de la chica no habría tomado nota de esos dichos. En cambio, la madre de la menor se dio por enterada y le compró a su hija un teléfono celular para que filmara lo que le estaba ocurriendo.

De esa forma la chica pudo obtener imágenes de su abuelo mientras le pide que "se deje tocar", en momento en que ella está descansando. En la grabación se puede ver como el adulto mayor se acerca a la cama de su nieta y le susurra en reiteradas ocasiones pedidos se connotación sexual.

"Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video", afirmó la joven al mostrar las imágenes en las redes sociales.

"No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social", aclaró.

"Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie", continuó.

La víctima contó además que espera que haya justicia, pero que lo duda por tratarse de una persona de avanzada edad, "No creo que le hagan nada, gracias por preocuparse", afirmó.