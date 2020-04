“Diego es un hombre que me emociona muchísimo, como mi viejo”, dijo el Negro Enrique

El nombre de Héctor Adolfo Enrique ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino. Es sinónimo de “campeón del mundo”, de “honestidad, humildad y buena gente”. El Negro, como todos lo conocen, fue integrante y artífice de aquel equipo argentino inolvidable, conducido por Carlos Salvador Bilardo, que se consagró campeón de la Copa del Mundo en México `86.

Pero más allá de todo, el Negro Enrique es amigo entrañable de Diego Maradona, con el que compartió muchísimas cosas durante varios años, ya sea como futbolista (compañeros en la Selección) o como ayudante de campo (en el Mundial de 2010). Y cada vez que le nombran al “mejor de todos”, sus ojos se humedecen con lágrimas y se emociona terriblemente.

SOPLÓ 58 VELITAS

El último sábado, Héctor Enrique cumplió 58 años, y uno de sus mejores regalos fue nada menos que el mensaje que le escribió el actual entrenador de Gimnasia, a través de las redes sociales.

“Negrito, me dejaste solo frente a Shilton, pero nunca me dejaste solo cuando te necesité. Le mando un feliz cumpleaños al campeón del mundo, al crack, a mi amigo, Héctor Enrique”, escribió el mejor de todos los tiempos en su cuenta de Instagram.

Lógicamente, estas palabras le hicieron temblar las piernas al Negro, quien expresó sentirse emocionado con el mensaje de Maradona, justamente, en un día muy especial para él.

“Feliz con él. Diego no se olvida, como yo tampoco me olvido de él. Siempre nos cuidamos, nos protegimos. Ninguno nunca habló mal del otro. Hay un respeto absoluto, que es fundamental. Queda demostrado a las claras a través de este mensaje que me dejó Diego”, le aseguró ayer a este diario el propio Héctor Enrique.

Y siguió diciendo... “Me emociona todo lo que es Maradona. Yo veo cosas de Maradona que pasan en la tele, y me emociona de verdad. En mi casa lo saben. Entonces, ¿qué hago? Me voy a otro lugar, me voy al quincho, me encierro en mi pieza, y así lo miro y lloro tranquilo. Ya me conocen y saben cómo soy. Maradona es un hombre que me emociona muchísimo, como mi viejo. Es un genio... Un grande, no porque me haya escrito esas frases el día de mi cumpleaños. Nunca hablé mal de él y jamás lo haría. Normalmente, cuando vos trabajas o te dan trabajo, agradecés, y cuando no te lo dan, te enojas o decis boludeces. Y yo, jamás voy a criticar a Diego porque hoy no trabajo con él. Quiero que a Diego Maradona le vaya bien. Cualquier cosa que haga en su vida, quiero que le vaya bien. Y obviamente, que cada cosa que venga de parte de él me emociona mucho. El sabe perfectamente cuánto lo quiero”.