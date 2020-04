Cuarentena en La Plata: ni el mal clima frenó el intenso movimiento

El movimiento en las calles de nuestra ciudad ha aumentado en el comienzo de la sexta semana de cuarentena. En la jornada de ayer, y a pesar de las intensas lluvias, el ritmo no bajó y hubo muchos quejas de los vecinos en distintos barrios.

Si bien se han ampliado los rubros que pueden trabajar, cada uno con un protocolo particular para evitar contagios, en nuestra región aún no están habilitadas las salidas recreativas.

Si bien el pasado sábado, y tras el discurso de Alberto Fernández, muchos platenses creyeron que iban a poder salir de sus casas una hora por día y a no más de 500 metros, el gobierno de la Provincia y la Municipalidad se encargaron de comunicar que por el momento esto no será posible. Lo mismo ocurre en las otras grandes aglomeraciones de nuestro país, en donde el virus del coronavirus está en circulación.

Volviendo al movimiento que se vio ayer en nuestra ciudad, varios lectores denunciaron que no se respeta la cuarentena en los distintos barrios y tampoco los protocolos de seguridad como barbijos y distancimiento social. Los mensajes fueron recibidos por este diario a través del WhatsApp: +542214779896.

Uno de ellos fue Luis, vecino de Lisandro Olmos, quien contó: “¿Dónde están los controles? Segundo día y llueve y la gente como si nada pasase. Hablamos con gente de Control Urbano que están en los puestos y nos dijeron que iban a hablar con su director. Pero no se vio a nadie haciendo un control sobre los negocios”.

En la zona de barrio El Carmen , una vecina de nombre Graciela detalló: “Todo el mundo se maneja como si no pasara nada, nadie usa barbijo, las madres van y vienen con las criaturas, todo como si nada pasara. Acá la intendencia no existe, siempre estamos dejados a la buena de Dios con todos los gobiernos. Nadie controla nada”.

Mirta García, quien vive en 33 entre 7 y 8, tuvo que salir de su casa y relató lo que vio: “Fui a las 7 de la mañana a la ex Casa del Niño a vacunarme, en el trayecto de ida y vuelta impresionante el tránsito vehicular. Mi calle cuando me fui estaba casi sin autos, pero cuando volví 7.45 ya estaba llena. En esta zona durante el día mucha gente paseando con perros y abuelitos del brazo también. Mucha gente y autos en la calle, no parece cuarentena. Una vergüenza”.

En Arturo Seguí, una vecina de nombre María contó: “La cuarentena no se respeta, los chicos andan en la calle como si nada, pequeños con una cañita pescando en las zanjas solitos y por la noche ni hablar de las reuniones de los adolescentes. Nadie controla nada y tampoco les podés decir algo porque te amenazan”.

Igualmente, no todo los mensajes que llegaron a la redacción de este diario fueron quejas o denuncias. Raúl, del barrio La Loma, aseguró que en su zona se está cumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional desde el pasado 20 de marzo: “La cuarentena sigue de la misma manera, cumpliéndose al pie de la letra como dispuso el gobierno”.