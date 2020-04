Dudas sobre cómo serán los pagos para cancelar deudas con proveedores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Tesorería General y el Banco Provincia, implementará desde el próximo lunes 6 el Certificado de Liquidación Provisoria. Una herramienta que tiene como objetivo cancelar en etapas las deudas con los proveedores y contratistas del Estado provincial.

El Certificado de Liquidación Provisoria es una garantía otorgada por el Gobierno de la Provincia que permite a proveedores y contratistas del Estado provincial acceder a una línea de préstamos del Banco Provincia a una tasa preferencial y obtener liquidez en menos tiempo, en este contexto donde la situación económica presenta dificultades debido a la pandemia del coronavirus, según explicaron en el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial.

En esta primera etapa podrán utilizarlo los proveedores y contratistas del Estado provincial que tengan órdenes de pago pendientes en la Tesorería General de la Provincia, y podrán presentarlo en el Banco Provincia dentro de los diez días de emitido el Certificado.

También dice la comunicación que llegó a manos de proveedores y contratistas que “no se podrán incluir en esta solicitud órdenes de pago o facturas que se encuentren cedidas”. Los hombres de empresa explican que existen muchas órdenes que ya las tienen cedidas al banco y no saben cuáles serán las condiciones, es decir, el descuento a aplicar. Desde despachos oficiales tampoco precisaron ese número a EL DIA.

También señalan desde las empresas que el sistema -que ya existía en la Provincia hace algunos años y ahora se retomó- son las órdenes de pago que están en reparticiones públicas y que no mandaban los certificados porque “no había plata”, entonces no se sabe si Tesorería de la Provincia va a hacer el certificado provisorio de lo que tienen hasta el momento o si van a esperar que todas las reparticiones empiecen a mandar todos los certificados que tienen y si van a entrar –o no- en esta operatoria. También les preocupan los plazos y a cuánto los van a tomar el Banco Provincia.

REQUISITOS

En el texto que circuló entre empresarios platenses y al que EL DIA tuvo acceso explica que “Para acceder a crear una solicitud de certificado los requisitos son: ser proveedor o contratista del Estado Provincial; tener Órdenes de Pago presupuestarias pendientes de pago en la Tesorería General, Circuito T (No se podrán incluir en una solicitud órdenes de pago cuya orden de compra o factura se encuentren cedidas); tener una cuenta de acceso al Portal de Servicios de Tesorería General, y al que no posee una la deberá obtener con Autoregistro, y tener una cuenta de Correo Electrónico donde le lleguen las notificaciones.

PLAZOS

A partir del próximo lunes 6 de abril el certificado se podrá solicitar de forma online ingresando primero al portal de Servicios de la Tesorería General de la Provincia (www.tesoreria.gba.gov.ar), y luego a la aplicación identificada como CLP-Certificado de Liquidación Provisoria, utilizando usuario y clave.

Del 6 al 17 de abril: los proveedores podrán ingresar en el aplicativo y realizar la Solicitud del Certificado.

Del 20 al 24 de abril: se realizará un análisis de las solicitudes.

A partir del 24 de abril: se comenzarán a “disponibilizar” (sic) los certificados digitales para los proveedores que calificaron para esta opción. Esta comunicación se realizará al correo declarado.

Vigencia: A partir del día que el certificado está disponible en el aplicativo, el proveedor tendrá 10 días hábiles para descargarlo e iniciar el trámite en el Banco Provincia. Caso contrario, el certificado queda en estado “Caduco” (no tiene validez), según se lee en el explicativo que circula entre los empresarios.

¿CÓMO SE OBTIENE?

En el explicativo dicen que se debe ingresar en el Portal de Servicios de Tesorería General a través de la Aplicación identificada como CLP (Certificados de Liquidación Provisoria), con usuario y clave, seleccionar las Órdenes de Pago que desean incluir en una solicitud de CLP, Tesorería General informará cuándo el Certificado esté aprobado y listo para que comience la gestión en el Banco Provincia.

EXPLICACIONES

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que: “Este es un paso importante que estamos dando, ya que el objetivo de esta medida es cancelar, en etapas, la abultada deuda que heredamos con proveedores y contratistas que brindan servicios esenciales para la Provincia en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló que “hay un trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial para brindarle soluciones al sector productivo”. Y explicó que “el Certificado funcionará como un documento que las empresas podrán descontar en el Banco de forma rápida y simple”.