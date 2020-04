Salmerón salió a pegarle con un caño a Carlos Tevez

Carlos Tevez, uno de los ídolos de Boca, encendió la mecha después de las declaraciones que formuló el miércoles pasado, por un canal de televisión, en el que aseguró que “los jugadores podían estar viviendo un año sin percibir los salarios en el mundo del fútbol y sin aclaración sobre el resto de sus colegas que no juegan en equipos grandes o sin contratos en dólares como suele suceder en la Superliga.

El primero en recoger el guante fue el delantero de Los Andes Luis Salmerón, quien salió a criticar con dureza los dichos del Apache. “El ascenso es día a día. Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos”, apuntó.

“Estamos un par de meses sin cobrar y muchos tienen la misma inquietud que cualquier trabajador normal que si no cobra se le complica vivir”, continuó Salmerón.

La polémica se disparó en medio del análisis de varios dirigentes del fútbol argentino sobre el recorte salarial de los jugadores, como sucedió en Europa en las últimas semanas debido a la pandemia de coronavirus.

emiliano méndez, con un caño

En línea con Salmerón, también se manifestó Emiliano Méndez (ex Gimnasia, hoy en Arsenal): “Escuché una declaración de que un futbolista puede estar seis meses o un año sin cobrar. Eso es mentira. Tal vez él podrá porque habrá invertido bien la plata con sus amigos, como el ex Presidente de la Nación (Mauricio Macri)”.

“Hay que ubicarse y ser responsable cuando se habla. No meter a todos en la misma bolsa porque no lo estamos”, continuó Méndez, quien se mostró en contra del parate del fútbol cuando River no se presentó contra Atlético de Tucumán.

En aquel momento, el volante tuiteó: “Pero era jugar un partido a puertas cerradas, no nos mandaron a recuperar las (Islas) Malvinas, eh”.

Y agregó: “Nosotros, como los jugadores del ascenso, no estamos en condiciones de estar varios meses sin cobrar. Es una locura decir eso, más en estos momentos. Quizás él (por Tevez) lo podrá hacer, pero nosotros, y todo el ascenso, vive el día a día. Y si no jugas, no cobrás”.