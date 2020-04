“En España empezaron tarde con las medidas”

Vivir del deporte es algo ciertamente complicado. Sólo una ínfima parte de quienes lo intentan lo logran, y el panorama se complejiza aún más si se trata de una mujer. Temporada a temporada y liga a liga, el camino del básquet femenino resulta mucho más sinuoso, incluso, que el del masculino.

Sin embargo, a base de talento y mucho esfuerzo, Ornella Santana ha sabido mantenerse siempre activa, alternando sus participaciones entre las competencias europeas y las argentinas, y siempre diciendo presente en cada convocatoria celeste y blanca para vestirse de “Gigante”.

Defendiendo ahora los colores del CB Almería, equipo que comparte con la compatriota Macarena Durso (una de las bases de la Selección) en la Liga A2 de España, atraviesa este particular momento en el que la pandemia ha alterado la rutina en distintos puntos del planeta y ha suspendido prácticamente todas las competencias profesionales.

Recluida en su hogar junto con Isa Latorre Alcántara, también compañera de equipo, accedió a dialogar con este matutino para explicar su situación actual, buscar puntos de comparación con lo que sucede en Argentina y alertar también sobre las medidas fundamentales en la conjunta lucha contra la pandemia.

- ¿Cómo estás viviendo esta situación tan particular allá en España?

- Como bien decís, es algo nuevo todo lo vivido y estamos ante una situación grave. Así que debemos hacer caso a lo que dicta el Gobierno para combatir esta situación lo antes y lo mejor posible.

- ¿Cómo llevan el día a día?

-Es difícil, como para todo el mundo. Pero se intenta llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo intentando distraerse haciendo cosas de la casa, leyendo, estudiando. Haciendo entrenamientos diarios, y buscando que nunca falte la buena onda.

- ¿Qué recaudos fueron tomando desde el club y hace cuánto que empezó todo?

- Por desgracia en España empezaron con las medidas muy lentamente. Por parte del club, empezamos sacando entrenamientos grupales. Solo podíamos ir al gimnasio de forma reducida. Hasta que se decreto Estado de alarma y empezó la cuarentena total y obligatoria.

-¿ Cómo vienen haciendo ustedes, que son deportistas profesionales, para mantenerse entrenadas?

- Además de seguir las pautas de buena alimentación, hacemos una sesión intensa de ejercicios adaptados para la casa. Eso lo respetamos todos los días. Es muy importante para nosotras.

- ¿Ya les dieron alguna directiva de cuándo puede volver a empezar el torneo?

- De momento no han dicho nada, sólo que quedaban suspendidas tres jornadas. Aunque, desde mi punto de vista, la situación no pinta muy bien y es probable que se cancele el torneo.

- En muchos lugares, los clubes mismos están proponiendo una reducción salarial, ¿a ustedes ya se les planteó?

- No, no. Aún no hablamos nada con respecto a ese tema. Pero es entendible.

- ¿Cómo viven allá lo que ahora se trasladó acá, que tienen a toda su familia?

- La verdad que me da mucha impotencia que se expanda tan rápidamente. Cuando me enteré de que había llegado a la Argentina, enseguida hablé con toda mi familia para ver cómo estaban y les intenté concientizar sobre las medidas a tomar, ya que acá las habíamos tomado algunas semanas antes.

- Por lo que te venís informando, ¿creés que acá se empezó tarde con la prevención o que se hizo a tiempo?

- Cuando leí que se decretó la cuarentena en Argentina me alegró porque se puso aún teniendo pocos casos del virus. Al final, viviendo en Europa, te das cuenta que acá se empezó tarde, ya que cada día aumentan exponencialmente los casos de afectados.

- Desde tu experiencia vivida, ¿qué tan importante es el aislamiento?

- El aislamiento es fundamental para poder reducir el contagio del virus y a la vez nos ayudamos mutuamente para poder volver a recuperar nuestra rutina. Pienso que esta pandemia nos está poniendo a prueba como seres humanos y nos ayuda a no pensar solo en nosotros mismos, sino también en el otro.

