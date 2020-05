Tiene 33 años, padece cáncer y pide ayuda desesperada porque la obra social no la acepta

Lucia Moreno vive una situación desesperante, ya que con apenas 33 años pelea contra un cáncer de mama y no logra ser aceptada por ninguna obra social para poder conseguir la medicación que necesita.

Lucía, que se encuentra internada en el Hospital Posadas, es bailarina, tiene un hijo que mantener, y pelea contra una enfermedad que requiere un tratamiento intensivo y especial.

“Soy paciente del Hospital Posadas donde me estoy tratando por "Cáncer de Mama tipo Her 2 neu positivo. Siendo Monotributista, ya que no me están aceptando en la obra social porque tengo cáncer y hay una droga específica que no puedo conseguir”, dijo en contacto con este medio.

Ante esto, su madre movió cielo y tierra para conseguir la droga por otra vía pero no tuvo suerte: “Mi madre hizo todos los trámites en el banco de drogas y le han dicho que no la tienen. En Fundaleu le dijeron que sólo la entregan a sus pacientes y en Desarrollo Social sigo a la espera”

Con todas estas negativas, la situación ya se volvió desesperante para Lucía y los suyos, que no pueden encontrar soluciones: “El 23 de Abril recibí la primera sesión de quimioterapia sin ésta droga y el 14 de mayo me toca la segunda quimioterapia de un total de seis que me van a dar previas a la cirugía”, agregó.

E informó que la medicación que necesita es “PERTUZUMAB 420MG” y apeló a la buena voluntad de la sociedad para intentar conseguirla: “Necesito ayuda para conseguirla porque es la droga que frena la posibilidad de la metástasis. Mi celular es (11)-57223845. Si alguien tiene manera de ayudarme a conseguirla, le ruego por favor se comunique de inmediato”