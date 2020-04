Coria habló sobre la recordada final contra Gaudio y de su relación con el colega

El rosarino Guillermo Coria, ex tenista número 3 del ranking mundial, aseguró que antes de Roland Garros 2004, cuando perdió aquella histórica final frente a Gastón Gaudio, todos ya lo daban como el campeón pero "a lo mejor no merecía ganar" ese Grand Slam.

"Todos me daban campeón, pero a lo mejor no era mi Rolang Garros, o no merecía ganarlo", recordó Coria, quien se encuentra en cuarentena en Funes, a 20 kilómetros de Rosario.

En declaraciones a Súper Mitre Deportivo, el 'Mago' Coria relató: “No sé si antes de Roland Garros me creía el mejor en polvo de ladrillo. Yo venía de más de 30 partidos sin perder, por eso la presión de ser el favorito. Todos los medios me preguntaban cómo iba a festejar. No supe aprovechar por no saber manejar la ansiedad y los nervios que me jugaron en contra, pero no me reprocho nada".

En relación a Gaudio, Coria explicó: "No éramos amigos, pero tampoco nos odiábamos. Es imposible estar peleado con alguien que ves en todos lados. Él es especial también, si lo agarrás en buen día es espectacular, y si lo agarrás en un mal día a lo mejor no te saluda. Pero la relación es normal, creo que se exageró. Me hubiese dolido de la misma manera perder la final de Roland Garros con cualquier otro jugador que con Gaudio”.

Con respecto a la posible vuelta del tenis en el marco de la pandemia por el coronavirus, Coria admitió: "Veo difícil que se pueda jugar un torneo este año, ojalá me equivoque. Me da pena por todos los chicos que están afuera del ranking de 100, que se quedan sin sus ingresos".

Como el tenis se juega por el mundo y los viajes representan un problema, el rosarino contó que está armando el circuito nacional. "Si se decide que no se juega ningún torneo durante todo el año, queremos que el amateur y el profesional tengan un buen circuito dentro de Argentina; si (Diego) Schwartzman, (Guido) Pela, (Federico) Delbonis, (Leonardo) Mayer o (Juan) Londero, no pueden jugar ningún torneo afuera que por lo menos tengan algo de competencia acá", subrayó Coria.

Luego, Coria expresó su fanatismo por River y chicaneó a Boca al asegurar que "es peor perder la final de la Libertadores con tu clásico rival que irte a la B". Amigo del técnico Marcelo Gallardo y de varios futbolistas, Coria estuvo en la intimidad de los festejos de aquella histórica final en Madrid en diciembre de 2018.

“Jugar la final de la Libertadores con tu eterno rival es inesperado. Estuve tres meses sin dormir, bajé cinco kilos, haberla ganado no tiene precio. Irse a la B se fueron un montón de equipos, obvio que duele, pero ganar la final es único. Lo que sentí estando en la cancha fue impresionante, el gol de (Lucas) Pratto fue un 'polvo', el gol de Juanfer Quintero, con Julián Álvarez en la cancha y bancándosela con un equipo corto, la verdad que me encantó”, destacó Coria.

"Gallardo es lo más, es como el Profesor de la Casa de Papel, ja. Ojalá que lo tengamos en la selección y que pueda dirigir a (Lionel) Messi, eso me encantaría”, deseó.

“Me quedo con el River de Gallardo, antes que el Boca de Bianchi, por la forma de jugar, por ir a buscar el gol, por jugar por abajo, porque todos los goles de los partidos importantes fueron elaborados. Me encanta Bianchi pero, por el fútbol, me quedo con Gallardo”, concluyó Coria.