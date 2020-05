Ovnis: "Es muy importante”, dijo experto local sobre videos desclasificados del Pentágono

El Pentágono publicó las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) por parte de sus pilotos, una recogida en 2004 y dos de 2015. Y reconoció que son grabaciones sin trucar y reales.

El Departamento de Defensa "publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado", explicó el Pentágono.

El sitio web "The Black Vault", dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.

En ese marco, en diálogo con La Redonda, el experto platense en la materia Carlos Iurchuk señaló que “estas imágenes eran conocidas, son tres videos, pero desde el año pasado se conocían públicamente. Ahora lo que hizo el Pentágono es confirmar que estas grabaciones son reales y no están trucadas”.

Asimismo, confió que “lo que dice el pentágono no es que son naves extraterrestres, dicen que las grabaciones son reales y los objetos no están identificados pero que no revisten ninguna amenaza ni nada”.

Y agrega que "desde el ‘47 a hoy, no hemos avanzado demasiado, sabemos casi lo mismo. El ovni para mí existe, interactúa, muchos tendrán historias y el fenómeno está, pero lo que sabemos hoy, no es mucho más de lo que sabemos hace 60 años. No dice mucho lo de Pentágono pero al menos reconoce que hay algo que está dando vueltas y no se sabe qué es”.