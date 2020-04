“No los liberen”, el pedido de familiares de víctimas que ratificarán con un cacerolazo

La consigna prendió en las redes sociales y se amplificó hasta concluir en la convocatoria a un cacerolazo para hoy -en balcones, jardines, ventanas, como imponen los tiempos de la cuarentena-. El reclamo, breve pero potente, se escribe con tres palabras: “No los liberen”.

Y ese mensaje conmueve más cuando los que lo portan son los familiares de víctimas del delito. Personas como Viviam Perrone (madre de Kevin Sedano, arrollado por un automovilista en Olivos, en 2002), Jimena Aduriz (mamá de Ángeles Rawson, la estudiante abusada y asesinada en Palermo en 2013) o Gastón Tuculet, cuyo hijo Juan Pedro (19), fue asesinado el 9 de marzo de 2013, cuando junto a un amigo intentaba huir de auto que -creyéndolos otros- los perseguía por el Camino General Belgrano y le pegaron un tiro en un ojo.

Ni bien se conoció el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que, al hacer lugar a un hábeas corpus colectivo, ordenó el arresto domiciliario para detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario de contraer coronavirus, decenas de dolientes hombres y mujeres fueron mostrándose en sus redes sociales con una fotografía del familiar muerto y un cartel con esa leyenda que se lee como un grito de justicia: “No los liberen”.

“No nos acostumbramos a lo que pasó, por respeto a Juan tenemos que decir lo que pensamos y expresarlo. A nosotros no nos da lo mismo, por eso nos sumamos a la campaña y nos sacamos la foto (ver imágenes)”, contó en diálogo radial con La Redonda Gastón Tuculet, quien tras el crimen de su joven hijo, exjugador de Los Tilos, comenzó a enseñar rugby en institutos de menores de La Plata.

Entre sorprendido, incrédulo e indignado, Tuculet consideró que el fallo de marras “agrega un valor muy negativo a la situación traumática que estamos viviendo [en referencia a la pandemia]”.

El exjugador y entrenador del club Los Tilos no encuentra explicaciones. Y tiene más preguntas que respuestas: “¿Por qué liberar a los presos, mientras a las cárceles sigue yendo un montón de gente a trabajar? ¿O es que para ellos no hay riesgos?”.

Tuculet planteó otros interrogantes más inquietantes: “¿Quién va a controlar a la gente que se libera? ¿Quién nos garantiza que no reincidan, que no vuelvan a robar, matar o violar? ¿La solución es devolverlos al medio en el que delinquieron, allí donde se quedaron con la vida de otras personas”.

Para el hombre, esta es “la salida más fácil” que encuentra la Justicia, que “hace años que falla en forma dudosa y que hace tiempo nos engaña, por ejemplo, con una cadena perpetua que en la Argentina no existe”. En ese sentido, recordó que los asesinos de su hijo fueron condenados a 20 años de prisión, porque “no hubo forma de conseguir la perpetua”, lamentó.

Por último, Tuculet expresó su zozobra por “la gran cantidad de representantes del mal que aparecen en estos días, tantos defendiendo a personas que hicieron daño, en lugar de ponerse del lado de las víctimas y sus familiares”.

En una línea similar se expresó Matías Bagnato, que hace 26 años vio morir a su familia cuando un exsocio de su padre incendió la casa en la que vivían, en Flores: “Cuando les dan un beneficio se olvidan que detrás de cada criminal hay una víctima. Para nosotros obtener una condena es algo reparador, y uno espera que las penas se cumplan. Y con esto sentís que vuelven a matar a tu ser querido”, sentenció.

Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, dijo sentir “mucho miedo” de sólo pensar en la posible salida de delincuentes peligrosos.

Mientras que Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, se mostró preocupada y advirtió que lo que les queda es “pedir juicio político a cada juez que otorgue estos beneficios sin aplicar la ley”, que obliga a informar previamente a la víctima y darle la posibilidad de opinar. En este sentido, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resolvió encomendar al Observatorio de Víctimas de Delitos el seguimiento de las liberaciones masivas que puedan otorgarse en el marco de la emergencia sanitaria actual.

MALESTAR Y PROTESTA

Los familiares no están solos en su reclamo. En menos de tres días, una junta de firmas por la no liberación de los presos realizada a través de la plataforma change.org había logrado reunir más de 400.000 adhesiones (según el conteo al cierre de esta edición). Mientras que a los cuestionamientos y cruces surgidos en ámbitos políticos y judiciales, en las últimas horas se sumó también la convocatoria a un cacerolazo, para hoy, a las 20: “Salgan a sus balcones, ventanas, jardines, siempre respetando la cuarentena de cada zona. Hagamos ruido. Que tiemble el país y resuene en todos lados. No a la liberación de los presos”, reza la invitación que circula por redes sociales y que se hace eco de un malestar que también sobrevuela a La Plata, según pudo comprobar EL DIA durante una recorrida por las calles de la Ciudad.

“Para mí es una locura. Sería más robo, más locura. Es lo que nos toca acá. La Justicia, no existe, deberíamos unirnos todos”, expresó ayer una vecina platense que se identificó como Mónica. Cerca de ella, Carlos se mostró más moderado: “Todos tenemos derecho a la libertad. Somos humanos”, dijo.

Por su parte, la platense María Elena manifestó que la forma en que el juez Víctor Violini resolvió la solicitud del hábeas corpus “no me gusta, los que hicieron sus cosas tienen que pagar. No tienen por qué dejarlos libres”. La misma preocupación conmovió a Natalia, quien, ante la consulta de este diario, cuestionó: “Me parece que está mal, más cuando son personas que cometieron violaciones o mataron a otros”.