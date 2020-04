"Cómo van a soltar a los chorros y violadores", la queja de un mantero en la Villa 31

Este jueves se vivieron momentos de mucha tensión entre la policía de la Ciudad y manteros de la Villa 31 de Retiro.

Tras ser obligados a levantar sus productos, uno de ellos cargó contra el gobierno de Alberto Fernández ante la negativo de dejarlos trabajar. “Los peronistas no sirven para nada. Esa es la gente que querían le echaban la culpa de la inflación a Macri cuando la presidenta se fue corriendo sabiendo que con la inflación iban a remarcar todos los productos. Le echaron la culpa al boludo de Macri”, acusó un hombre indignado ante la falta de respuesta del Estado tras decretar el aislamiento, social, preventivo y obligatorio.

“Estamos pidiendo trabajar porque no tenemos solución. Necesitamos comer, pero nos echan y no nos dan solución. Cómo van a soltar a los chorros y violadores. Que venga un gobierno que sepa. No hay que votar más al peronismo”, agregó el vendedor enfurecido.