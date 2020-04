"Soy tu jefe, todas pasaron por lo mismo": denuncian a comerciante platense por abuso sexual

Una mujer denunció al dueño de un comercio platense por acoso sexual y abuso, en un caso que ahora investiga la DDI La Plata y cuyo imputado aún no fue detenido.

El caso fue expuesto por una joven de 28 años domiciliada en la zona de Barrio Aeropuerto quien se presentó en la DDI La Plata para denunciar al dueño de una peluquería donde también funcionaría una academia de ese oficio. El local está ubicado en La Plata pero en un punto fronterizo con Berisso.

Según la denuncia, la mujer ingresó a trabajar en marzo de este año y en ese contexto, el pasado 27 de abril dijo que se enteró que podía hacerse sesiones de electrodos y maquillaje en una dependencia del piso superior de la peluquería a lo que accedió en dos oportunidades. Que ese 27 de abril en horas de la tarde el dueño del local le indicó que debía hacerse una tercera sesión para no abandonar el tratamiento y le pidió que se sacara la ropa.

"Me pidió que me saque la ropa y lo espere. Cuando regresó y vio que no me había sacado la ropa me preguntó por qué y le dije que no quería hacerlo”, indicó la mujer en su denuncia.

A partir de ahí, la denunciante sostuvo que el dueño del comercio le dijo que debía tener sexo con él porque era "su jefe" y que a todas sus empleadas habían pasado por lo mismo.

“Me introdujo sus dedos en partes intimas mientras yo lloraba”, indicó la víctima en su denuncia penal.

En las redes sociales otra joven escribió: "que bueno que lo denuncien, yo no me animé, lamentablemente siempre somos las empleadas las que sufrimos el acoso de estos viejos alzados y encima tener que verte obligada a dejar de trabajar por miedo".

La denunciante dijo que como consecuencia de lo ocurrido perdió su trabajo. Ahora la investigación está orientada a tomar diferentes testimonios, revisar cámaras de seguridad que podrían haber estado funcionando en la zona y otras diligencias en el marco de la causa caratulada como abuso sexual.

A partir de estos hechos la denunciante perdió su trabajo y ahora quedó a la espera de que el hecho sea esclarecido por la justicia.