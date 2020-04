¿Cómo controlar la ansiedad de las mascotas en tiempos de cuarentena?

Las rutinas diarias de las mascotas también sufrieron modificaciones por el aislamiento social preventivo de sus dueños en el marco de la pandemia por coronavirus, por lo que se incrementa su ansiedad, lo que hace necesario generarles momentos y espacios de juego, informó la facultad de Veternaria de la Universidad de Buenos Aires.



La unidad académica destacó que perros y gatos "son especies distintas y como tales tienen sus propias necesidades de tiempo, espacio, alimentación y socialización" por lo que es posible que se observen "actitudes que antes no veíamos en ellos".



En este sentido destacó que los animales "pueden encontrarse nerviosos, orinar o defecar en lugares que antes no lo hacían y pedir más comida, entre otras cosas".



Ante ello, la facultad recomienda generarles "rutinas de salida, intentar sacarlos siempre en el mismo horario, generar momentos y espacios de juego y pautar horarios para llevarlos a cabo".



En este aspecto, sugieren "presentar alternativas de juego diferentes cada 3 o 4 días. Los juegos deben ser cortos en tiempo con 10 minutos como máximo".



Los profesionales de Veterinaria, indicaron que debido a los cambios en sus rutinas habituales "pueden aumentarles la ansiedad" por lo que sugieren "no estar pendientes todo el tiempo de ellos".



Tampoco realizar cambios en la dieta sin hablarlo previamente con un veterinario e intentar "no tomar contacto con ellos si estamos nerviosos o alterados".



Ademas se recomienda "no generarles hábitos nuevos que después nos resulten incompatibles con la formas en la que buscamos convivir con ellos, por ejemplo dejarlos subir a sillas, sillones o camas o permitirles comer en lugares distintos".