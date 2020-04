En cuarentena, rateros caminan por los techos

Más allá de particularidades, paisajes y costumbres, hay algo que por estos días comparten todos los barrios de La Plata: el silencio, sobre todo por la noche. Como si las calles contagiaran a las casas su mutismo, aunque siempre hay excepciones a la regla. En este caso sería La Loma, donde muchos vecinos están inquietos por los “ruidos”.

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, en la zona de 38 y 28 afirman que escuchan a rateros caminar por los techos de sus viviendas. Esto ocurrió durante una de las primeras madrugadas del aislamiento. Ahora se suma un nuevo hecho. En este caso, la denuncia provino de una casa ubicada en avenida 38 entre 21 y 22. En la madrugada de ayer unos rateros ingresaron en los fondos y se robaron la ropa que estaba colgada en el tendedero. Además quisieron ingresar en la vivienda.

“Ahora que las noches son más tranquilas cualquier ruido se escucha más”, afirmó Dino Bartoli, dueño de la vivienda, y agregó: “Pasadas las 3 de la mañana escuché ruidos en el fondo de mi casa, como si alguien intentara ingresar por el patio. Fueron menos de 10 minutos. Cuando me asomé no vi nada, aunque tampoco abrí las puertas y rejas”.

Ayer a la mañana, Silvia, esposa de Dino Bartoli, fue a buscar la ropa que había colgado en el fondo pero no estaba. “Hablamos con el vecino que está atrás de nuestra casa y nos dijo que hay huellas en el jardín y que le rompieron unas plantas”, relató.

Para no violar la cuarentena yendo a radicar la denuncia llamaron a la comisaría cuarta – que está a 4 cuadras de la vivienda – pero no atendió nadie. “Esperemos que esto no vuelva a suceder, estamos preocupados y nadie nos da respuestas”, advirtió el matrimonio.