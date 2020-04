Cuarentena, una alarma que no para de sonar y un complot para que el barrio pueda dormir

Un vecino del barrio de la calle 2 entre 59 y 60 se comunicó con este medio para denunciar que un auto estacionado en la puerta de su edificio está alterando la vida de todo el barrio porque hace dos días que no para de sonar su alarma. Por el momento, el dueño no aparece y los vecinos ya piensan en un complot para desconectar la batería.

"Llamamos a la policía y control Urbano, pero todos se lavan las manos, atienden pero no dan solución alguna. Tampoco Defensa Civil, que directamente ni contesta. Ya no sabemos más por donde informar. Sabemos que el auto esta municipalizado en la ciudad bonaerense de Lobería pero, al no tener deudas, no figura su titular. Hemos mandado a grupos de gente de Lobería y nada. El auto es un Renault Twingo color bordo con vidrios polarizados", detalló el denunciante.

Teniendo en cuenta que no encuentran solución, el vecino que se comunicó con este diario contó qué tiene en mente el barrio para que la alarma no los siga volviendo locos: "Hay complot entre vecinos para abrirle el capó y desconectarle la bacteria".