Una primera cita "inolvidable": contrajeron coronavirus cuando se conocieron

La historia de citas en línea de un joven de 23 años de Nueva York comenzó como otras tantas pero terminó como realmente pocas. Si bien su primera cita concretada el 7 de marzo fue por demás prometedora, se enteraría más tarde que tanto él como se nueva pareja contrajeron Covid19.

"Realmente me gustó su sonrisa y sus ojos", recordó el joven llamado Nick Crawford, quien es diseñador y desarrollador web.

El encuentro entre ambos jóvenes no fue fuera de la ley, ya que fue cuatro días antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el brote de coronavirus era una pandemia. Muchas personas todavía no estaban tan preocupadas en Estados Unidos, y por lo visto, ellos no eran la excepción.

Estados Unidos todavía permitía grandes eventos deportivos y Trump no había tomado la medida de emergencia nacional. "En ese momento, el coronavirus ni siquiera era una amenaza real", dijo el muchacho y agregó: "Supongo que en uno de los bares a los que fuimos, ambos terminamos contrayendo lo que luego descubriríamos es COVID-19. "

"No la culpo en absoluto", dijo sobre su cita. "Ambos pasamos un tiempo muy divertido juntos en nuestra primera cita. Hemos pasado mucho tiempo juntos desde entonces, en cuarentena juntos", dijo a MarketWatch.