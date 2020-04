Vecinos de Villa Elisa furiosos por pegatina de carteles municipales sobre las casas

Vecinos de Villa Elisa denunciaron que personal del Municipio realizó una pegatina de carteles de concientización ante la pandemia de coronavirus, pero aseguraron que lo hicieron en las paredes de viviendas particulares.

"No pueden limpiar las zanjas, no pueden juntar los no habituales, no hacen mejoras de las calles pero los mandan a pegar carteles" remaró Cecilia.

Y aseguró que lo hacen "sobre las casas particulares, que es completamente ilegal".