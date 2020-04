Escuelas en cuarentena: Trotta habló del actual ciclo lectivo y si habrá vacaciones

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que el lunes 13 no se reanudarán las clases de manera presencial, habló sobre cómo continuará el actual ciclo lectivo y confirmó que habrá vacaciones de verano.

"Priorizamos el estado de salud en el marco de la pandemia, por eso asumimos el desafío con los maestros y las familias de seguir educando a distancia, por eso no es momento de volver físicamente a la escuela", aseguró el funcionario este mediodía en declaraciones a la prensa.

"Lo más importante es priorizar la salud y eso también es acompañar a los más chicos que han visto modificada su rutina de una manera muy abrupta", indicó Trotta.

Consultado respecto de cómo iba a continuar el actual ciclo lectivo, el titular de Educación indicó que "tenemos que ver a nuestros niños en su trayectoria educativa. Por eso decimos que que probablemente tenga que dialogar el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021".

"Llegado el momento si hay que tomar una decisión de modificar el calendario escolar vamos a debatirlo con las provincias, las organizaciones sociales pero también con las familias", explicó, a lo que agregó que "no vamos a recortar ningún conocimiento. Probablemente tengamos que modificar algunas cuestiones o intensificarlas en el ciclo lectivo 2021".

Respecto de si se estaba considerando que las clases continuaran durante las vacaciones de verano, Trotta fue claro al respecto: "Una vez superada la pandemia todos vamos a necesitar un respiro. Entonces vamos a garantizar la currícula de este año, no se van a cortar los saberes, pero sí vamos a necesitar un respiro". "No quiero adelantar una decisión cuando no sabemos cuándo vamos a volver a las clases, pero tiene que haber vacaciones".