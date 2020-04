Crece la angustia de argentinos varados en Canadá: “Pareciera que no existimos"

A medida que avanza la primera etapa de la cuarentena con el aislamiento obligatorio y preventivo, va creciendo el drama de los ciudadanos argentinos que fueron quedando varados en distintos puntos del mundo.

Como se publicó días atrás en este diario, Canadá es uno de los países donde hay varios compatriotas que reclaman ser repatriados y más allá de las primeras gestiones del consulado, a esta altura se sienten "olvidados".

Uno de los países donde también hay argentinos es Canadá. Si bien no es grupo numeroso, también hicieron conocer su contexto. En diálogo con este diario, una de las argentinas que se encuentra allí relató que "seremos unos 35 o 40, somos conscientes que no van poner un vuelo para repatriarnos, pero hay alternativas".

Santiago es otro de los argentinos que quedó varado en Canadá. "Junto a mi novia viajamos en diciembre a Londres para trabajar durante tres meses. Al desatarse este problema y a medida que se agravó la situación, consultamos con el consulado de allí y la opción que apareció para poder regresar a Argentina era vía Canadá, donde sacamos pasajes para el 24 de marzo".

"Despegamos de Londres para Toronto (Canadá) donde teníamos una escala de 5 horas para continuar hacia Santiago de Chile y luego Buenos Aires. Ya apunto a abordar nos cancelan porque Argentina no permitía el ingreso de aviones. Ahí quedamos varados en Canadá, pero en condiciones de ilegales ya que ese país no permitía el ingreso de extrajeros. A partir de gestiones del consultado ante migraciones nos permitieron el ingreso haciendo una cuarentena obligatoria.

"El consultado nos consiguió alojamiento hasta la primera semana de abril, sí debíamos pagarnos la comida. El dinero que contábamos era lo ahorrado en los trabajos en Londres pero ya se nos acabó. No tenemos vuelos próximamente y no encontramos respuestas oficiales. Como que no existiéramos".

Marcelo es un marplatense que tampoco puede regresar al país desde el Norte del continente. "Estamos en Toronto desde el día 24 de marzo porque Argentina ya no permitía el arribo de aéreos. Estábamos todos en el aeropuerto y cómo no causábamos una buena imagen apareció gente del consulado que ya habíamos llamado y nos derivaron a hospedaje".

"Luego nos nos comunican que desde el día 9 de abril el alojamiento lo tenemos que pagar nosotros. Desde ya, los alimentos y gastos desde el primer día corrió por cuenta nuestra . No sabemos cuando tendremos un vuelo hacia Argentina. No nos garantizan nada y no podemos con los gastos aquí. Tengo 65 años jubilado, hipertenso puedo tener un paro cardíaco en cualquier momento y no tengo medicación. Mi seguro médico caducó el 25 de marzo que es el día que debía llegar a Mar del Plata. Nos arreglamos como podemos mal. Necesitamos urgente atención ayuda o nuestro vuelo a casa", detalló muy angustiado.