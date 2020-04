Promueven en la Ciudad la utilización de mascarillas caseras de protección facial

La Municipalidad de La Plata dispuso ayer el lanzamiento de una campaña de concientización para que los platenses que tengan que circular en la vía pública lo hagan utilizando máscaras caseras de protección facial.

La iniciativa de promover el uso de estos implementos se tomó a pocos días de que el aislamiento social obligatorio entre en una nueva fase y durante una jornada en la que el Ministerio de Salud de la Nación, nueve provincias y varias intendencias tomaron medidas en la misma sintonía. Estas iniciativas buscan sumar una herramienta más a las precauciones frente al coronavirus (como el lavado de manos), pero también apuntan a reservar los barbijos existentes para el personal de salud, ubicado en la primera trinchera en la lucha contra la enfermedad.

En tanto, especialistas consultados por este diario destacaron que la mascarilla facial casera puede contribuir a reducir la circulación del virus en la sociedad, pero advirtieron también para evitar el riesgo de que a partir de su uso se descuiden otras medidas de prevención que son centrales, como las de higiene o el mantenimiento de la distancia social.

Al fundamentar la medida, el secretario de Salud de la Comuna platense, Enrique Rifourcat, indicó que “pretendemos que todos los vecinos que por razones justificadas tengan que salir de sus domicilios, usen máscaras de protección facial en la vía pública” y agregó que “queremos concientizar a la gente sobre la importancia de su uso, el cual, si bien no evita el contagio, actúa como un elemento más del abanico de precauciones”, añadió.

Según se indicó desde la comuna, este tipo de protecciones reducen la distancia que recorren las microgotas de saliva y hacen que lleguen, en promedio, a solo entre 30 y 40 centímetros.

“Si todos las utilizamos, colaboramos para reducir la propagación del virus. Apelamos a la conciencia ciudadana. Creemos que si la gente toma noción sobre el efecto que ha tenido su implementación, lo van a usar como medida de autoprotección y también de cuidado del prójimo”, finalizó el especialista.

La Secretaría de Comunicación al Vecino, en tanto, realizó tutoriales de cómo confeccionar las mascarillas caseras, para que cualquier platense las pueda realizar en su domicilio.

Según explicaron las fuentes comunales las máscaras de protección no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, que son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud “y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad”.

Las máscaras caseras son de bajo costo y se usan como una medida de salud pública voluntaria adicional a las de distanciamiento social e higiene.

Según se indicó, es importante que las máscaras cumplan las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, tales como ajustarse bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara; estar aseguradas con lazos o elásticos para las orejas; incluir múltiples capas de tela (al menos 2); permitir la respiración sin restriccionesy poderse lavar y secar a máquina sin daños o sin modificar su forma.

Además, se consignó que los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en menores de 2 años, en personas que tengan problemas para respirar o que estén incapacitadas para sacarse el cobertor sin ayuda.

Mientras tanto, el ministerio de Salud de la Nación difundió ayer en su página web un instructivo para diseñar las máscaras caseras (wwww.argentina.gov.ar/coronavirus/barbijo) .

El instructivo aconseja usar telas de algodón con entramado compacto (ej, de sábanas de ese material), aunque indican que la tela de una remera puede funcionar en caso de necesidad.

Opinión de especialistas

En una jornada en que barbijos y máscaras faciales estuvieron en el centro del debate fueron varios los profesionales que se pronunciaron sobre la utilidad de recomendarlos, destacando ventajas y desventajas.

Para el infectólogo platense Amadeo Esposto, quien participa del grupo asesor del Comité COVID.19 de la Provincia, “el uso de la mascarilla facial casera sirve siempre que entendamos que es una medida más y que no hay que abandonar el lavado de manos, ni todas las medidas de prevención conocidas”.

Para Esposto “esta medida es fundamental para aquellas personas que deben estar en la vía pública y que no pueden guardar la distancia social recomendada, por ejemplo, en los medios de transporte o supermercados”, indicó Esposto.

Seguidamente destacó que la mascarilla “no protege de la infección, lo que hace es evitar que un portador asintomático del virus lo disemine”.

Con el uso de las mascarillas faciales comunitarias se lograría el objetivo de disminuir la carga viral de coronavirus en la sociedad: “cuanto más las usemos, menos va a circular el virus”, indicó Esposto.

Con todo advirtió que es necesario que no se confunda el concepto de mascarilla con el de “tapaboca”: “hay que proteger tanto la boca como la nariz. Y no abandonar, porque tenemos la máscara, las otras medidas de prevención, como el lavado de manos. Es un combo. Y la mascarilla es un elemento más”, sostuvo.

Por su parte, el infectólogo Pedro Cahn advirtió que “el gran problema” de la utilización del barbijo como medida de prevención ante el coronavirus “es que la gente se confía y empieza a relajar las medidas importantes, como mantener distancia o lavarse las manos”, y recordó que, además, ese insumo es realmente “imprescindible para el personal de salud”.

Al referirse al barbijo casero, Cahn consideró que “no tienen ninguna efectividad demostrada, quizás sirvan para que si alguien tiene el virus no lo transmita, pero tampoco se sabe; entonces puede ser un aporte o puede dar una confianza excesiva que haga que la gente baje la guardia”.

“El gran problema que tiene cualquier tipo de barbijo es que la gente se confía y empieza otra vez a tocarse la cara, se lava menos las manos, no respeta la distancia. Entonces hay una sensación mágica, las personas sienten que están como vacunadas y no es así. Esto más allá de que hay que saber utilizarlos, colocarlos y retirarlos para no tocar las partes que puede estar contaminadas”, aseveró.

Por su parte, el jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna, que forma parte del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus, pidió ayer “que la gente deje de ir a comprar” barbijos ya que es un insumo clave que necesita el personal de salud.

“El uso de la máscara facial no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud, sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera”, afirmó el médico.