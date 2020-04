Chau pucho: a los fumadores de la Región les cuesta conseguir cigarrillos

Conseguir cigarrillos en los kioscos, estaciones de servicio y otros locales comerciales del casco urbano o en la periferia platense se convirtió en una verdadera odisea para muchos fumadores de la Región, algunos de los cuales tuvieron que optar por marcas que no son de las más conocidas o promocionadas para aliviar sus ansias de fumar, potenciadas en algunos casos por el encierro derivado de la cuarentena por el coronavirus.

Según explicaron a EL DÍA propietarios y empleados de distintos quioscos y locales de venta en estaciones de servicio de la Región, mantener el vicio de fumar, además de caro y malo para la salud, se ha convertido en una odisea para los fumadores platenses.

“Yo me había comprado varios atados para tirar. Hace tres días le dije a mi hermano que me compre varios atados porque me quedan pocos, pero no consiguió nada”, le explicó a este diario Diego, vecino de City Bell.

“Recorrí dos estaciones de servicio y más de siete quioscos para buscar la marca que fumo siempre (una de las líderes del mercado), pero nada. Y la verdad que en estos días de cuarentena y sin trabajar estoy fumando más”, le confesó a EL DÍA Pablo Fernández, de Tolosa.

“El que no fuma quizá no lo entienda, pero para la gente que fuma no es momento fácil para dejar de fumar”, explicaba Carolina en la puerta de un kiosco de Villa Elisa, en donde había conseguido cigarrillos de segundas marcas.

Los kiosqueros cuentan que el mercado local está monopolizado por una sola empresa y que ahora pide el efectivo contra la entrega de cigarrillos, mientras que ese mecanismo siempre se hizo a plazo. Como hoy los kioscos sufren la crisis general, profundizada por la cuarentena, se les hace imposible pagar en efectivo y reponer.

Las tabacaleras que operan en el país (Philips Morris y British American Tabaco concentran el 95 por ciento de la producción) dejaron de fabricar hace pocos días atrás por no ser considerados como servicio esencial en el marco de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno y por eso debieron parar la producción.

La industria tabacalera vendió en 2019 1.658 millones de atados de 20 unidades por un valor de $135.101 millones, según datos del Ministerio de Agroindustria.

Por el momento, la falta de stock puso de los pelos a más de uno y el malestar ya se hace notar.