En plena pandemia, en La Plata es casi imposible conseguir alcohol líquido

Mientras el coronavirus sigue manteniendo a la población en cuarentena puede decirse que algunas situaciones van cambiando con respecto a lo que ocurría hace algunas semanas cuando la pandemia hizo pie en nuestro país

Por esos días de mediados de marzo, era motivo de preocupación en la comunidad platense la escasez de alcohol en gel, uno de los productos más requeridos dada su importancia para mantener las manos higienizadas y evitar la transmisión del coronavirus Covid-19.

Sin embargo, ahora, tanto vecinos como farmacéuticos coinciden en que la provisión de ese artículo se ha normalizado y se lo comercializa prácticamente sin inconvenientes, pero lo que viene faltando desde hace varios días es el tradicional alcohol líquido.

Este panorama lo reportaban vecinos desde distintos puntos de La Plata y pudo corroborarse mediante consultas a distintas farmacias del centro.

"Alcohol en gel tenemos, está entrando y estamos produciendo en nuestro laboratorio. Pero no hay casi nada de alcohol líquido", señalaron desde una farmacia de 4 y 48.

En consecuencia en el comercio no tuvieron más alternativa que expender alcohol de forma racionada, por lo que cada cliente no puede llevar más de una botella de medio litro, la cual se vende a un costo de 100 pesos. El otro envase que se comercializa es más pequeño y contiene un cuarto litro de alcohol.

"Por el momento son las dos medidas que conseguimos, pero no se está entregando", subrayaron.

Este faltante también era confirmado por otra farmacia de calle 10 entre 47 y 48, donde advirtieron que los proveedores dejaron de entregar hace más de dos semanas.

En tanto, desde un local de la zona de Parque San Martín afirmaron que "no está entrando, no se consigue". Por el contrario, remarcaron que "el alcohol en gel ya se consigue y se comercializa sin problemas aunque con restricciones".

Cabe remarcar que este producto, hasta hace poco presente en cualquier hogar, comenzó a requerirse como alternativa al alcohol en gel en aquellos días de escasez. Es que la mezcla con agua en una proporción 70/30 proporcionaba un efecto higiénico similar, por lo que fue sugerido por especialistas.

Luego, con el avance de la cuarentena, el alcohol líquido comenzó a usarse, también rebajado con agua, para desinfectar superficies, otra de las medidas preventivas recomendadas en el marco de la pandemia.

María Claudia Degrossi, doctora en Química y una de las autoras del libro Cazabacterias en la cocina, explicó a la prensa que "el alcohol que compramos en la farmacia tiene una concentración de casi el 100%, sin embargo, para estos casos es mayor el potencial de penetración del alcohol al 70%. Esto es porque los alcoholes tienen la propiedad de que el agua los ayuda a una mayor penetrabilidad, y es por eso que en las concentraciones indicadas tienen mayor efectividad contra el agente".

"El virus es sensible a la mayor parte de los desinfectantes porque se le daña la membrana. Desde ese lugar es más efectivo, y esto vale siempre y para todo tipo de infecciones, el alcohol al 60% o 70%. Eso no quiere decir que el alcohol común no tenga una cierta efectividad, se puede usar, pero tiene mayor penetrabilidad esta mezcla", señaló al explicar el grado de efectividad del alcohol diluido.