Un platense en situación de calle contó cómo vive la cuarentena a la intemperie

Alejandro, un platense que desde hace 8 años vive en la Plaza 19 de noviembre, considera que su vida continúa de “forma normal”. Mientras tanto, a su alrededor, se ven postales atípicas producto de la cuarentena que rige en nuestro país para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus.

Si bien reconoce que es raro ver las colas en los comercios con distanciamiento de un metro, vecinos caminando con barbijos y el espacio verde en el que reside vacío, son situaciones que, según cuenta, han afectado muy poco su rutina diaria.

En el diálogo que mantuvo con este diario, este vecino sostuvo que “para nada quiere que lo saquen de ese lugar ya que allí se siente muy cómodo y muy a gusto”.

Alejandro optó por vivir en la calle hace ocho años, cuando “tomó una serie de malas decisiones que llevaron a que los tres negocios que tenía quebraran”. “Me dedicaba al rubro de la frutería y verdulería. Un día las cosas empezaron a andar mal y decidí dejar todo atrás y buscar vivir en paz” confesó a este diario.

“Entiendo que estamos viviendo una situación muy compleja pero en lo personal no me preocupo por que no he viajado en el último tiempo y tampoco he tenido contacto con alguién que haya llegado de lejos” explica Alejandro que pasa sus horas en la plaza fumando y acompañado de su perro Loby.

Alejandro recibe ayuda de los vecinos que como explica, siempre le tienden una mano cuando necesita comer. Sentado sobre su colchón tapado con un nylon negro para evitar los efectos de la humedad, este hombre indicó que pese a que considera que no se encuentra en riesgo igual está tomando recaudos como lavarse las manos a diario, usar barbijo y aplicarse alcohol en gel cuando es necesario.