“Quiero dejar una huella importante en la institución”

La cuarentena y el receso obligado por el coronavirus ha cambiado la rutina a todos. El futbolista no entrena con sus compañeros en un predio, sino que lo hace solo, en su casa y respetando a rajatabla los pedidos del cuerpo técnico. Para otros es una oportunidad para ponerse bien físicamente, dejar atrás alguna molestia, y por qué no, aprovechar para pasar tiempo con la familia. Por eso apenas se suspendieron las prácticas, Ángel González se fue para su Mendoza natal.

“Trato de sacar lo positivo de todo esto, y eso es poder compartir tiempo con mi familia, estar bien acompañado y aprovechar los momentos simples de la vida”, comienza diciendo el volante de Estudiantes, que enseguida agrega, “después me tomo un buen tiempo para hacer los trabajos que nos dan desde el Club y aparte algunos trabajos en conjunto con el Profe, que la verdad me están sirviendo bastante”.

El futbolista de 25 años ha tenido que pasar diferentes momentos desde que llegó a mediados del año pasado al Pincha. La bronca por alguna lesión y hasta una mononucleosis que lo tuvo afuera casi un mes, hasta la alegría de volver ante Gimnasia en el Bosque, y después ser quien anotó el primer gol albirrojo en el remodelado Estadio “Jorge Luis Hirschi”, de calle 1. “Me da mucha alegría ver ese gol contra Atlético Tucumán”, confiesa.

Un gol que será recordado para siempre, ya que la historia dirá que el mendocino Ángel González fue autor del primer tanto en la deseada vuelta a la casa propia para la familia pincharrata. “Había un marco de gente tremendo”, recuerda.

La charla se da natural, mientras cuenta sobre un tiempo de disfrute con su hijo, su madre, y sus hermanos.

“Tengo una sensación muy linda por haber hecho ese gol. Sin dudas, fue un momento inolvidable

Ángel González,

sobre el primer gol en Uno

- ¿Cómo estás pasando este tiempo de cuarentena? ¿Cómo se ocupa la cabeza?

- Bien... Acá tranquilo, en Mendoza. Estoy entrenando y tratando de aprovechar el tiempo en hacer cosas de la casa, que por ahí habíamos dejado de lado. El tema de valorar las pequeñas cosas, como por ejemplo compartir momentos con la familia, disfrutar de momentos juntos en casa. Ahora que tenemos tiempo, nos damos cuenta de esas cosas.

- Te pregunto lo de ocupar la cabeza y no caerte, por que el año pasado te recuperaste de una lesión y luego tuviste mononucleosis, que te llevó a estar casi un mes al margen y aislado.

- Y, la verdad que fue difícil. Después de mi enfermedad, me costó mucho todo y siento que no volví a tener mi nivel. Pero bueno, ahora este parate me sirve para entrenar desde varios aspectos y pensar en las cosas que puedo mejorar para lograr volver a mi nivel.

UN GRITO QUE JAMÁS OLVIDARÁ

- Bueno, vayamos a algo lindo para vos. El regreso fue inolvidable, nada más y nada menos que en un clásico, donde ganaron y de visitante ¿no?

- Sí. La verdad que agradecido siempre a Gaby Milito por darme esa confianza de volver y ponerme en el clásico. La verdad que fue un día hermoso para mi por partida doble, por un lado por el triunfo del equipo, y por otro, el volver a jugar.

- Noviembre de 2019 fue inolvidable. Después de volver en el clásico se dio un hecho especial por el que quedaste en la historia. Hiciste el primer gol de Estudiantes en el remodelado Estadio de Uno, ante Atlético Tucumán.

- (Sonríe) La verdad que sí. Te digo que cada vez que lo veo, tengo una sensación muy linda por haber convertido ese gol. Además todo lo que se sentía y el marco tan importante que había ese día en el Estadio. Sin dudas un momento inolvidable para mi.

- ¿Sentís que querés dejar algo en Estudiantes más allá del recuerdo de ese primer gol en 1? Tal vez todavía no pudiste dar lo que querés.

- Quiero dejar una huella importante en el Club... Yo no vine acá para irme a otro lado, vine a Estudiantes para lograr cosas importantes en lo colectivo y en lo individual. Y sinceramente, no tengo dudas que lo vamos a conseguir.

- ¿Querer dejar una buena imagen o demostrar por qué llegaste de refuerzo, genera alguna presión o no?

- No, la verdad que no me genera ninguna presión. Yo cuando entro a la cancha después de tener más de 100 partidos en Primera, lo tomo de la misma manera de siempre, después entiendo que el futbolista tiene momentos malos y buenos, pero presión nunca he sentido. Cada partido y cada día que me levanto a entrenar, tengo siempre el mismo objetivo de ganar y mejorar. Y a eso apunto ahora, más que nunca.