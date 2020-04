¿La tercera será la vencida por la Pulga Rodríguez para el Lobo?

Son muy pocos los que se han atrevido a hablar de posibles refuerzos. Entre ellos, el técnico de Huracán, Israel Damonte, quien miró para nuestra Ciudad y afirmó que le gustaría contar con Gastón Fernández y Papolo Goltz. La Gata ya anunció que quiere retirarse en Estudiantes, mientras que el defensor y hoy capitán Tripero, tiene un año más de contrato aunque con una cláusula de rescisión en junio. Lo cierto es que el nombre del atacante de Colón, Luis Rodríguez, volvió a sonar en Gimnasia en las últimas horas, aunque al parecer todo quedará en eso, en un rumor.

La Pulguita es una verdadera debilidad de Diego Maradona, quien siendo técnico de la Selección Argentina en el año 2009 lo convocó para jugar un amistoso en Córdoba, frente a Ghana. “Se parece a mí en picardía”, había dicho en su momento Diego, que armó para ese encuentro un equipo con jugadores locales.

Y entre diciembre del año pasado y comienzos de este 2020 el Lobo fue a buscar a Rodríguez, que parecía que dejaría al Sabalero. Es más, no solo Gimnasia se anotó, sino varios equipos de nuestro país trataron de seducirlo, y junto con el Morro García de Godoy Cruz, fueron los futbolistas más buscados. Finalmente, ambos se quedarían en sus equipos.

EL REPRESENTANTE LO BAJÓ

Lo cierto es que ahora otra vez apareció el rumor que la Pulguita podría irse del Club de Santa Fe, aunque el propio futbolista y su representante lo desmintieron, las opciones de Gimnasia, de volver a Atlético Tucumán, y hasta la de un equipo de Emiratos Arabes. “El tema del Pulga es un tema en el que lamentablemente salen cosas que no tienen sentido, a mí en este momento no me llamó ningún club por ningún jugador. Uno no sabe qué es lo que va pasar, cuando va a volver el fútbol en que situación y condición”, declaró Roberto Sanjuan (representante del delantero), al diario UNO de Santa Fe, y bastante enojado agregó, “Pulga no está pensando en irse de Colón. No se sabe cuándo regresará el fútbol, con lo cual no se puede hablar de un pase con todo lo que se está viviendo en el país. Me parece una falta de respeto hablar de este tema. Siempre se menciona que a Luis lo quieren muchos equipos pero la realidad es que tiene contrato con Colón, que es el dueño de su pase y no veo por qué se tenga que ir en este momento”.

El propio futbolista también se encargó de aclarar, “leí que me voy de Colón, pero nadie habló conmigo y tengo un año más de contrato que pienso respetar. Estoy entrenándome para estar preparado cuando regrese la actividad”, dijo “Pulguita” en declaraciones a la emisora local LV12.

De esta manera, por segunda vez en pocos meses, la posibilidad que la Pulga Rodríguez llegue a Gimnasia para ser dirigido por Maradona, ya ha quedado descartada de plano. ¿La tercera será la vencida?