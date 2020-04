La Conmebol le pide un socorro financiero a la FIFA ante la grave crisis

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le solicitó a la FIFA que active el fondo de ayuda global como apoyo a sus diez Asociaciones ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha paralizado la mayoría de competiciones del mundo.

En una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pidió que el Task Force, formado el 18 de marzo pasado para el análisis de un Fondo Global de Ayuda, “se vuelva a reunir lo antes posible a fin de generar soluciones oportunas y de inmediato disponibles para las Asociaciones”.

Domínguez destacó que de un “oportuno apoyo depende que la pelota pueda volver a rodar en el mundo apenas se disipe esta situación de crisis mundial”, según la carta divulgada por el ente.

El alto directivo, asimismo, recordó que el organismo ha adelantado 75 millones de dólares a las Asociaciones y clubes que participan en los torneos que organiza la Conmebol.

Añadió que la actual situación “nos exige como líderes aunar esfuerzos para explorar y facilitar soluciones extraordinarias y eficientes, apropiadas para situaciones también extraordinarias que afectan a las Asociaciones Miembro y sus correspondientes clubes”.

“Todos los esfuerzos son pocos para mitigar la difícil situación que atraviesan nuestros afiliados, motivo por el cual se hace insoslayable aunar esfuerzos para acudir en su rescate de la manera más expedita posible”, manifestó.

A finales de marzo la Conmebol anunció un anticipo excepcional de hasta el 60 por ciento por derechos de participación a los clubes que disputan este año la Copa Libertadores y la Sudamericana, suspendidas temporalmente por el impacto del COVID-19.

Conmebol también aplazó para 2021 la edición de la Copa América que organizarán Argentina y Colombia y a petición del organismo, la FIFA aceptó posponer el inicio de la Eliminatoria.

Este reclamo de la Conmebol se produjo pocos días después que su titular, el paraguayo Domínguez, se mostrara molesto por declaraciones de Infantino sobre lo que consideraba la mejor solución para tener un plan unificado a nivel global.

“No sabemos cuándo volveremos a la normalidad, pero fijémonos en las oportunidades. Quizás podamos reformar el fútbol mundial dando un paso atrás, con formatos distintos. Menos torneos, pero más interesantes”, había expresado el italiano en su idea general de reaccionar ante la crisis que amenaza al mundo del fútbol.

El pedido de Domínguez llega tras un virulento cruce con Infantino. ¿Tendrá eco?

Esto no fue recibido con agrado por Alejandro Domínguez, quien no tardó en salirle al cruce: “Me sentí sorprendido, porque si bien es legítimo que el presidente de la FIFA tenga ideas propias sobre el fútbol, esos cambios de los que habla deben darse de forma institucional... Me sorprende que diga ‘vamos a dar un paso atrás’, se quejó el presidente del organismo superior del fútbol de Sudamérica.

En ese marco, el paraguayo consideró que “los cambios deben discutirse, aprobarse o rechazarse a través de los ámbitos que incluyen al Consejo Ejecutivo de la FIFA y a los presidentes de las seis Confederaciones”.

Esta respuesta del principal referente de la Conmebol había planteado un escenario de confrontación respecto de proyectos expuestos por Infantino sobre nuevos torneos de importancia, a nivel clubes y selecciones, aunque este requerimiento de ayuda declarado en las últimas horas parece descomprimir un tanto el panorama.