El Pincha apela a un "incremento voluntario" de la cuota para paliar la crisis

Estudiantes emitió un comunicado de prensa en su web oficial, apelando a la buena voluntad de los socios, lanzando un plan económico que le permita paliar la crisis económica que se desató a partir de la falta de actividad producto del Covid-19.

Dicha iniciativa se basa en un incremento voluntario de la cuota societaria a partir del mes de junio, mientras que habrá bonificación para quienes no puedan afrontar el pago.

“Más que nunca, resulta sumamente necesario que el socio, siempre dentro de sus posibilidades, continúe abonando regularmente la cuota social, aporte sin el cual el club no puede funcionar normalmente”, dice entre otras cosas el comunicado.

En tanto que se remarca que “el aumento no implica dar ninguna explicación, ni conlleva ninguna consecuencia: no genera deuda, no afecta la antigüedad, ni el ranking, ni en ninguno de los derechos que estatutariamente les corresponden como socios. Es simplemente aplicar el aumento sólo a aquellos que pueden pagarlo”.

De este modo, los Activos (Mayores a 18 años) pagarán $700 (Valor con bonificación) y $1.000 (Nuevo valor cuota social).

EL PLAN Y LOS PRECIOS

El Club Estudiantes de La Plata resuelve :

1- Establecer a partir del 1 de junio de 2020 el incremento en la cuota social aprobado del 11/03/2020 pero con carácter voluntario, teniendo los socios que no puedan afrontarlo la posibilidad de que se les aplique una bonificación que neutralice el mismo. Los nuevos valores se adjuntan en el cuadro inferior:

Activos (Mayores a 18 años): $700 (Valor con bonificación), $1.000 (Nuevo valor cuota social)

Universitarios (Hasta 25 años): $580 (Valor con bonificación), $800 (Nuevo valor cuota social)

Socios del Interior: $350 (Valor con bonificación), $500 (Nuevo valor cuota social)

Jubilados y pensionados: $400 (Valor con bonificación), $500 (Nuevo valor cuota social)

Cadetes (12 a 17 años): $700 (Valor con bonificación), $1.000 (Nuevo valor cuota social)

Infantiles (De 3 a 11 años): $580 (Valor con bonificación), $800 (Nuevo valor cuota social)

Plan familiar

Padre, madre o pareja (titular) - $700 (Valor con bonificación), $1.000 (Nuevo valor cuota social)

Esposa/o o pareja igualitaria - $350 (Valor con bonificación), $500 (Nuevo valor cuota social)

Hija (De 18 a 24 años, soltera, sin hijos) - $350 (Valor con bonificación), $500 (Nuevo valor cuota social)

Hijo (De 12 a 17 años) - $350 (Valor con bonificación), $500 (Nuevo valor cuota social)

Hijo (De 6 a 11 años) - $300 (Valor con bonificación), $400 (Nuevo valor cuota social)

2- Incorporar la posibilidad del pago de una contribución mensual a los vitalicios que deseen hacerlo, con tres opciones de cuota: Vitalicio del Mundo (valor de cuota de Socio Activo $1.000), Vitalicio de América (valor de cuota de Socio Universitario $800) o Vitalicio de la Patria (valor de cuota de Socio Adherente $500).

3- Mantener la bonificación de 50% en el Abono Familia del Estadio UNO durante el mes de mayo de 2020.

4- Mantener la bonificación total para todos los socios, sobre los aranceles deportivos durante el mes de mayo de 2020.

5- Habilitar la posibilidad de recibir pagos de Aranceles Deportivos para aquellos socios que deseen renunciar a la bonificación.