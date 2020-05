Murió a los 92 años el actor Jerry Stiller: "Era un gran padre y abuelo", dijo su hijo Ben

El veterano actor estadounidense Jerry Stiller, que se hizo famoso en Broadway y luego en la mundialmente conocida serie televisiva "Seinfield", murió de causas naturales a los 92 años, dijo hoy su hijo Ben Stiller.

Stiller y su esposa Anne Meara comenzaron a escribir y protagonizar rutinas y actos de comedia -tanto en escenarios como para la televisión- en los años 1960.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5