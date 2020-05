“ABSA mi pesadilla”, la carta de una platense que sufre la falta de agua

Una vecina platense decidió escribir una carta, ya cansada de sufrir por la falta de agua en su domicilio. Julieta Dávila Feinstein vive en la zona de 37 entre 11 y 12 desde hace dos años y aseguró que en ese periodo de tiempo, el servicio nunca transitó por los carriles de normales. “ABSA es mi pesadilla” sentenció.

“Desde hace dos años que vivo en 37 entre 11 y 12, desde hace dos años que ABSA se convirtió en mi peor pesadilla, agrandada por la lupa del aislamiento social. La cuarentena empezó con una falta total de suministro desde el 17 al 25 de marzo, con los pertinentes reclamos (2932692 del 19 de marzo, 2932692/2 del 20 de marzo, 2932692/3 del 21 de marzo y el último el 2932692/4 del 22 de marzo)”, marca la vecina en su escrito.

Y enumera las dificultades: “Primero argumentaron que era un problema mío, porque nadie reclamaba al respecto, luego que estaban arreglando no sé que cosa en el bosque, etc. Sin embargo, los problemas no empezaron durante la cuarentena, como dije al principio, todo se remonta al primer verano que transcurrí en esta vivienda, verano del 2018/19. Entre ese año y fines del 2019 realicé diversos reclamos, pero ya harta de que nadie me diera bolilla, concurrí a la oficina comercial de av. 7, donde reiteraron mi reclamo por falta de suministro con número 2847809 del día 3 de marzo del corriente año. Con ese número concurrí a la Defensoría del Pueblo, para ver si se podía hacer algo más, tristemente no mucho, porque el problema es la falta de inversión, la desidia y la falta absoluta de respeto por los usuarios, que pese a pagar un “servicio” carísimo, carecemos del mismo, incluso a sabiendas de que el mismo figura entre los Derechos Universales del hombre”

“Lo cierto es que ayer a las 21 hs. nuevamente me sorprendió la cuarentena sin agua (reclamo 2947716 de día 11/05). Parece un chiste de pésimo gusto, porque por otra parte, no hace mucho, recurrí a este medio por otro problema con la mencionada empresa, ya que la falta de inversión se hace notoria no sólo en la baja o nula presión de agua potable, sino también en los desagües cloacales. Parece que necesitan que los clientes toquemos fondo, y desesperemos para salir a trabajar o invertir en arreglos y obras (ver https://www.eldia.com/nota/2020-4-26-18-56-0-indignacion-de-una-familia-platense-que-se-le-inundo-la-casa-de-agua-cloacal-la-ciudad)", añadió.

"Lo terrible es que lxs trabajadorxs del servicio de atención al cliente preguntan cosas insólitas como por ejemplo si tengo bomba… seguramente si tuviera bomba, tendría agua en el tanque, por eso mis vecinos no hacen más reclamos, porque se cansaron y pusieron una bomba, pero a mi me agarró la cuarentena en plena obra, y quién estaba por hacer una cisterna en mi domicilio no puede concurrir. Así transcurre la vida con mi pareja y mi bebé, entre la falta de agua y el ingreso de aguas servidas a mi domicilio”, agregó.

"Por suerte, esto último, luego de un largo periplo, fue reparado, pero nadie me devuelve los miles de pesos que destiné a pagar servicios privados de destape cloacal, ni las botellas de agua mineral, ni el desgaste físico por ir a la casa de mis vecinos en busca de baldes de agua para poder utilizar el inodoro, ni el temor de salir con mi familia en plena cuarentena a bañarnos, ni el delivery porque no tengo agua ni para cocinar ni lavar platos, ni el tiempo perdido en realizar reclamos y menos el desgaste psíquico. Eso, tristemente, lo tendremos que resolver con un abogado porque ABSA tiró la última gota que rebalsó el vaso de la paciencia” concluyó.