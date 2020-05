El drama de las “angelitas”: dicen que el barrio donde trabajan es “tierra de nadie”

Yanina Latorre contó ayer en el programa donde trabaja, “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece), que antes de entrar al canal sufrió un intento de robo. El relato de la panelista caló hondo entre sus compañeras quienes aprovecharon la ocasión para contar situaciones similares, manifestando todas su preocupación.

“El canal tiene dos ingresos, por Lima y Cochabamba. Nosotros siempre entramos por Cochabamba que enfrente está el estacionamiento y está lleno de autos y de gente. Con el tema de la cuarentena ahora es tierra de nadie, está cerrado el estacionamiento y entramos por Lima. Ahí te miden la temperatura por el coronavirus para poder entrar. Dejé el auto en Cochabamba, caminé unas cuadras y me quisieron robar”, comenzó contando la polémica rubia.

“Yo lo vi venir, me salió uno de la autopista y pensé que me iba a robar. Estaba caminando, con una mochila y tenía barbijo. Primero miré para atrás, pero pensé que me iba a agarrar igual y doblé en Lima. Vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera. Hice lo que no hay que hacer, zafé, grité, sino me robaba todo lo que tenía...”, dijo y contó cómo era el ladrón: “Este era un flaquito joven, tenía 16 años ”.

Mariana Brey contó su experiencia. “A mí me pasó los primeros días de cuarentena en la puerta de Lima, donde podíamos hasta ese momento estacionar. Cuando salí, subí al auto y dejé el auto en el lugar del acompañante, donde no hay que dejarlo. Di la vuelta y veo a tres chicos que venían caminando”.

Karina Iavícoli, por su parte, dijo que no es una situación nueva, lamentablemente: “Lo que cuenta Yanina no pasa ahora, sino hace un montón de tiempo y nos venimos quejando. Los ves corriendo como ratas, pasan por debajo de la autopista, donde hay como un barrio. Hay momentos en los que los sacan y ponen un alambrado, pero después vuelven. Es incontrolable, es como una historia sin fin”.