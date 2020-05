Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de revisar el funcionamiento de la Corte Suprema

El presidente Alberto Fernández descartó incrementos en las tarifas de los servicios públicos, así como de los precios de los combustibles y se mostró a favor de revisar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, habló sobre la posibilidad de crear un Consejo Consultivo para discutir temas de fondo en el ámbito de la Justicia, como la cantidad de integrantes de la Corte, las preventivas y los recursos extraordinarios. "Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de integrantes de la Corte, pero me gustaría escuchar gente experta", indicó.

En declaraciones a la prensa formuladas anoche, el jefe de Estado se refirió a "tratar de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme. También revisar el funcionamiento de la Corte Suprema. Yo pienso que no debería aumentarse, pero quiero escuchar a gente experta. La Ley de Organización Judicial, la Ley de Recurso Extraordinario, que ha demostrado debilidades según mi impresión, el Consejo de la Magistratura, hay que revisar cómo funciona. Quiero que todo eso entre en un proceso de análisis. Quiero que lo analicen expertos, yo creo humildemente saber algo, así que voy a opinar".

Consultado sobre un eventual ajuste de las tarifas, cuyo congelamiento vence en junio, Fernández afirmó que "en esta instancia no podemos aumentar nada, todos tenemos que hacer un esfuerzo". "Además los precios (del petróleo) han caído mucho. Hay que hacer un esfuerzo para tratar de parar la escalada inflacionaria que tiene mucho de especulativo", agregó.

"Los economistas hablan de una inflación autoconstruida y muchos ponen de ejemplo a la Argentina. La inflación autoconstruida es la inflación psicológica, la inflación de los que ven que el dólar sube y dicen a mí no me agarran, yo aumento por las dudas", dijo Fernández, y expresó que "van detrás de un dólar donde hay muy pocos inversores, con 30 millones de dólares el precio puede subir una enormidad".

"Las operaciones de contado con liqui se conocen o los que compran bonos y los venden en el exterior se conocen. Hay una lógica especulativa muy alta", apuntó.

En otro orden, rechazó que el Gobierno finalmente avance en la idea de imprimir billetes de 5.000 pesos: "No lo vamos a hacer" aseveró para cerrar los rumores sobre tal posibilidad para racionalizar los tiempos de la emisión monetaria.

En relación a la continuidad del congelamiento del precio de los combustibles, el Presidente puntualizó que "el colmo sería que suban las naftas". "Estamos trabajando en el barril criollo para mantener cierto precio sostén del petroleo, para que no se derrumbe toda la actividad petrolera en momentos en que el precio internacional se ha caído", comentó.

Por otra parte, fue muy crítico contra la oposición "destruyó la economía" del país "sin ningún virus" y cuestionó a esa "dirigencia por hablar con liviandad" sobre las medidas oficiales dispuestas para garantizar el aislamiento ante la pandemia de COVID-19.

El mandatario consideró "llamativas" las apreciaciones del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien había tildado a la actual administración de "gobierno de infectólogos", y sostuvo que Cambiemo "destruyó la economía sin ningún virus de por medio", por lo que le pidió a los referentes del macrismo que "dejen de confundir a la gente".

"Después de que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla. Es muy loco: nos generaron una deuda atroz y ahora vienen a explicar cómo se arregla la economía", insistió, y aclaró que con el ex presidente Mauricio Macri son "muy distintos" y están en las "antípodas" porque tienen "dos conceptos" diferentes de "la política, la sociedad y el Estado".

No obstante, Fernández afirmó que "sería un ingrato" si dijera que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los referentes de Juntos por el Cambio, "ha tenido una actitud inadecuada en este tiempo". Por el contrario, indicó que el alcalde porteño "entendió que tenemos un problema y el epicentro es la Capital y el Gran Buenos Aires", por lo que hay que "unirse más que nunca" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"No hay ningún tipo de condicionamiento. no asomó ninguna miseria personal", dijo el Presidente sobre la interacción con la oposición que ocupa cargos ejecutivos, y añadió: "Concentremos el esfuerzo en resolver este problema. Es lo que nos exige el momento. Ya tendremos tiempo para discutir otras diferencias, que seguro las tendremos".

Consultado sobre las críticas de la oposición por el uso de los datos de la app Cuidar, que deben utilizar los trabajadores que se reincorporan a las nuevas actividades permitidas, el jefe de Estado indicó que "la discusión es sobre la posibilidad de conocer el movimiento de la gente, y la geolocalización está en todos los celulares".

"La app dice si se acepta o no la geolocalización; si uno pone 'no', no existe. Es una app que hicieron técnicos argentinos, ayudaron empresas de tecnología argentina gratuitamente. En todo el mundo hay apps de este tipo", cerró.