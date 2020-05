Pese a estar inhabilitado, Boudou consiguió trabajo

Mientras cumple prisión domiciliaria y a pesar que la Justicia lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos, Amado Boudou ya consiguió, en el Estado.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que el ex vicepresidente, condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública al intentar quedarse con Cicconne, la empresa que imprimía billetes, se desempeña como su asesor económico.

"Estuvimos participando en una teleconferencia con el compañero Amado Boudou. Le pedimos su asesoramiento para un temita particular que es que queremos desendeudar al sector público, a los empleados públicos riojanos que, como en varias partes del país, tienen prácticamente comprometidos el total de sus salarios”, contó Quintela.

Claro que por la inhabilitación impuesta, Boudou no podrá ser designado como empleado de manera formal.

"Tengo un aprecio especial por él. Le tengo un gran agradecimiento y me emocionó verlo bien, siempre con esa sonrisa y esa actitud positiva", dijo Quintela. "Yo soy un tipo que nunca me avergoncé de los compañeros que sufrieron persecuciones. Al contrario, me sentí orgulloso, y ayer me emocioné” agregó.

La primera recomendación que el ex vicepresidente kirchnerista le dio al gobernador de La Rioja fue que la provincia pagara las deudas que los empleados públicos tienen con financieras y luego les otorgará un préstamo al 10% anual para ir cancelando. En total, el monto que la provincia tendría que desembolsar sería de unos 6 mi millones de pesos.

Ayer, se resolvió que la Cámara Federal de Casación Penal analizará la apelación fiscal contra la decisión de conceder arresto domiciliario a Boudou, tomada el 6 de abril último en el caso Ciccone, en una controvertida medida enmarcada en la pandemia por el coronavirus.

El juez del Tribunal Oral Federal Nº4 Daniel Obligado concedió el recurso de apelación del fiscal del caso Marcelo Colombo ante el máximo tribunal penal federal del país y habilitó la feria extraordinaria para su tratamiento.

El juez Obligado concedió el arresto domiciliario pedido por su defensa el 6 de abril pasado para que pueda cuidar a sus dos hijos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y porque la madre de los pequeños es extranjera y no tiene familiares en la Argentina para ayudarla. El ex vicepresidente estuvo hasta ese día preso en la cárcel de Ezeiza.

La decisión fue apelada por el fiscal Colombo y ahora el juez concedió el recurso de Casación tras habilitar la feria extraordinaria que rige por la pandemia.