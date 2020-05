Cuarentena bonaerense: otra etapa por ahora sin La Plata

Documentos

Una nueva etapa de la cuarentena obligatoria se inició ayer en la provincia de Buenos Aires, con una mayor apertura en el interior y la continuidad de estrictos controles y pocas excepciones en el Conurbano, mientras el gobernador, Axel Kicillof, aseguró que no aceptará “presiones” para flexibilizar el aislamiento porque prefiere ser criticado “por ser cuidadoso, que lamentar no haberlo sido”.

Si bien en el Gran Buenos Aires se permitió el reinicio de algunas actividades comerciales y la salida de niños exclusivamente para acompañar a sus padres en compras barriales, continúa restringido el transporte público y las actividades de esparcimiento en calles y plazas.

Mientras tanto, hasta anoche no había respuestas desde la Provincia para la reapertura de sectores comerciales “con el objetivo de que puedan retomar su actividad con protocolos sanitarios y medidas de bioseguridad”. Tampoco para salidas de los vecinos, según el último número del DNI.

El intendente Julio Garro sostuvo, en este sentido, que “comprende la expectativa de los comerciantes y platenses pero hay un objetivo común con Nación y Provincia: priorizar la salud”.

“Los equipos técnicos están evaluando la factibilidad de las propuesta y, mientras tanto, hay que continuar como hasta ahora respetando el aislamiento social de la fase 3”, aclaró aunque en la Comuna esperan una respuestas por estas horas

Mientras, en una rueda de prensa, Kicillof reiteró que “en el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la Provincia” y advirtió: “El que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás; no importa si es muy rígido el aislamiento, hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida”.

Kicillof aclaró que en la región de la Tercera Sección, donde recibió el apoyo de los intendentes a sus medidas, serán “muy rigurosos” con el cumplimiento del aislamiento, que sólo se permitirá la apertura de comercios de cercanía, más allá de “almacenes”, pero no centros comerciales ni shoppings.

El gobernador bonaerense además recordó que en la provincia de Buenos Aires hay “1.800 barrios humildes o asentamientos”, donde es necesario “tomar precauciones” porque si se cometen “errores se lamentarán vidas”.

“Si cambia la situación epidemiológica habrá que volver para atrás con las autorizaciones. Prefiero que me critiquen por ser cuidadoso que lamentar no haberlo sido”, reflexionó el mandatario y opinó que “el éxito hasta ahora tuvo que ver con el trabajo coordinado” entre quienes tienen responsabilidades de gobierno, “más allá de los signos políticos, para poder dar certezas a la ciudadanía”.

“Vamos a autorizar que los chicos y chicas puedan ir a hacer las compras con su padre o madre, pero no a salidas recreativas”, insistió Kicillof, y agregó que se irá monitoreando el impacto de sumar a los niños y niñas a las calles ya que “los epidemiólogos más importantes afirman que (todavía) no se sabe cuánto contagian el virus los menores de edad”.

Finalmente, más de 180 industrias fueron habilitadas a operar en la Región Metropolitana de Buenos Aires -12 de ellas en La Plata-, en el marco de la nueva etapa de la administración focalizada del asilamiento preventivo, social y obligatorio, informó el Ministerio de la Producción bonaerense.